Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 58.73
€ 70.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Союз журналистов Москвы призвал Киев прекратить практику нарушения прав журналистов РФ

Общество
31 августа, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС

Правительство Украины нарушает принципы демократического общества, подчеркнули в организации

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Украинские власти должны прекратить нарушать права российских журналистов. Об этом говорится в заявлении секретариата Союза журналистов Москвы, размещенного с в четверг на сайте организации.

Смотрите также
Анна Курбатова

Случаи задержания и похищения российских журналистов на Украине с 2014 года. Досье

"Секретариат Союза журналистов Москвы и журналисты столицы глубоко возмущены действиями сотрудников службы безопасности Украины (СБУ), выславших из страны корреспондента Первого российского канала Анну Курбатову, - подчеркнули в СЖМ. - От имени многочисленного отряда московских журналистов мы призываем власти Украины прекратить противоправные действия в отношении российских журналистов".

В СЖМ напомнили, что 26 июля из Украины была выдворена журналистка ВГТРК Мария Князева, 15 августа выслали сотрудницу телеканала "Россия 24" Тамару Нерсесьян.

"Правительство Украины, стремящееся правдами и неправдами попасть в Евросоюз и декларирующее свою привязанность к ее ценностям, своими действиями нарушает все мыслимые и немыслимые принципы демократического общества. Недостаточно твердую позицию в отношении таких поступков занимает и Комитет по свободе СМИ ОБСЕ", - указали в СЖМ.

В среду российские телеканалы сообщили о похищении в Киеве специального корреспондента Первого канала Анны Курбатовой. Позднее стало известно, что ее задержали сотрудники Службы безопасности Украины, так как, по их словам, сюжеты Курбатовой якобы "вредили национальным интересам".

Курбатова была депортирована в Россию. Сейчас, по данным Первого канала, журналистка находится в безопасности и уже вечером в четверг вернется в Москву.

Смотрите также

Представитель ОБСЕ написал письмо Климкину с осуждением выдворения журналистов с Украины

МИД РФ возмущен депортацией корреспондента ВГТРК с Украины

ОП РФ просит международные организации отреагировать на высылку сотрудника ВГТРК с Украины

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Британский стандарт: чему отечественные вузы могут поучиться у английских коллег
Самшитовый лес, пострадавший от самшитовой огневки
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесах
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Фото
2
Бюст Юрия Гагарина установлен в Музее науки в Лондоне
12
Около 22 тыс. человек в ходе "битвы" на "Томатине" израсходовали 160 тонн помидоров
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография Людмилы Рюминой
2
Певица Линда оказалась среди пешеходов, сбитых грузовиком в центре Москвы
3
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
4
Умерла народная артистка России Людмила Рюмина
5
Интриганка, танцовщица, игрок: какой была Матильда Кшесинская
6
СМИ: главу Польской туристической организации уволили за позицию по Освенциму
7
СМИ: принцесса Диана была в сознании и могла говорить после автокатастрофы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама