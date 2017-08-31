Союз журналистов Москвы призвал Киев прекратить практику нарушения прав журналистов РФ

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Украинские власти должны прекратить нарушать права российских журналистов. Об этом говорится в заявлении секретариата Союза журналистов Москвы, размещенного с в четверг на сайте организации.

"Секретариат Союза журналистов Москвы и журналисты столицы глубоко возмущены действиями сотрудников службы безопасности Украины (СБУ), выславших из страны корреспондента Первого российского канала Анну Курбатову, - подчеркнули в СЖМ. - От имени многочисленного отряда московских журналистов мы призываем власти Украины прекратить противоправные действия в отношении российских журналистов".

В СЖМ напомнили, что 26 июля из Украины была выдворена журналистка ВГТРК Мария Князева, 15 августа выслали сотрудницу телеканала "Россия 24" Тамару Нерсесьян.

"Правительство Украины, стремящееся правдами и неправдами попасть в Евросоюз и декларирующее свою привязанность к ее ценностям, своими действиями нарушает все мыслимые и немыслимые принципы демократического общества. Недостаточно твердую позицию в отношении таких поступков занимает и Комитет по свободе СМИ ОБСЕ", - указали в СЖМ.

В среду российские телеканалы сообщили о похищении в Киеве специального корреспондента Первого канала Анны Курбатовой. Позднее стало известно, что ее задержали сотрудники Службы безопасности Украины, так как, по их словам, сюжеты Курбатовой якобы "вредили национальным интересам".

Курбатова была депортирована в Россию. Сейчас, по данным Первого канала, журналистка находится в безопасности и уже вечером в четверг вернется в Москву.