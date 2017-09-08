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Год на защите детей: что успела сделать Анна Кузнецова на посту детского омбудсмена

Общество
8 сентября, 20:12 UTC+3

9 сентября исполняется год со дня назначения Анны Кузнецовой уполномоченным по правам ребенка при президенте России. ТАСС подводит итоги работы детского омбудсмена за это время

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова

© Александр Щербак/ТАСС

1. Девочка и тайга 

Историю пятилетней тувинской девочки Сагланы вся страна узнала в марте. Ее семья живет в отдаленном Тере-Хольском районе Тувы — одном из самых малонаселенных медвежьих углов Сибири. Родители Сагланы на несколько дней ушли в отдаленный райцентр, чтобы закупить продукты, а девочку оставили у престарелых родителей. В один из дней бабушка умерла, и пятилетняя девочка прошла четыре километра по тайге до дома ближайших соседей, чтобы сообщить им о случившемся. 

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Случившимся заинтересовались следственные органы и обвинили мать Сагланы — Элянору Салчак — по статье УК "Оставление в опасности". Ребенка забрали в социальный центр помощи семье и детям. Эляноре грозил тюремный срок, а девочка могла попасть в детдом. 

За маму вступились местные власти, лично глава Тувы Шолбан Кара-оол и аппарат Анны Кузнецовой. Дело в том, что по местным меркам в ситуации не было ничего необычного. "Уклад жизни очень суров, сильны традиции кочевников, и дети в чабанских стоянках очень самостоятельны. В 3–4 года они колют дрова, помогают по хозяйству", — рассказывал ТАСС о специфике жизни в отдаленных районах республики Чечена Дудуп, председатель Хурала представителей Тере-Хольского района Тувы.

Первым делом представители аппарата Уполномоченного по правам ребенка и адвокаты добились возвращения девочки в семью на время следствия. Сама Кузнецова обратилась в Генеральную прокуратуру России и попросила проверить законность возбуждения уголовного дела. После проведенной проверки заместитель генпрокурора признала, что в деле нет доказательств совершения родителями девочки какого-либо преступления.

"Сохраняется еще одна семья, и девочка, которая прошла по тайге, чтобы спасти свою бабушку... Родителям, которые смогли воспитать такого ребенка, надо помогать", — резюмировала историю Кузнецова. Она и ранее неоднократно заявляла о том, что государство должно прикладывать все усилия для того, чтобы дети оставались в семье, и этот случай назвала победой. 

2. Сохранение материнского капитала 

Анна Кузнецова — последовательная сторонница сохранения и продления программы выплаты материнского капитала. Когда весной этого года в Госдуме озвучили идею замены материнского капитала на небольшие ежемесячные выплаты, Кузнецова выступила против этой инициативы.

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"Во многом благодаря этой своевременной государственной поддержке (выплате материнского капитала — прим. ТАСС) начала улучшаться демографическая ситуация в стране, и внимание общества было обращено на проблемы многодетных семей", — констатировала детский омбудсмен. Она обратила внимание, что за десять лет действия программы существенную помощь получили более семи миллионов семей; 90% из тех, кто потратил деньги, направили их на покупку жилья, тем самым снижая остроту жилищной проблемы. 

Позицию Кузнецовой поддерживают в правительстве. Еще июне глава Минтруда Максим Топилин сообщал, что министерство внесло в правительство законопроект о продлении программы материнского капитала до 2023 года. В интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума Топилин сообщил, что проект проходит согласование с Минфином и Минэкономразвития. 

3. Возвращение детей из горячих точек

Кузнецова предложила не выпускать детей за границу без разрешения второго родителя, а также ввести уголовную ответственность за похищение ребенка одним из членов семьи. С этой инициативой она выступила после того, как в Багдаде был обнаружен приют с российскими детьми, родители которых вывезли их в Ирак и примкнули к террористическим организациям.

Кузнецова принимает активное участие в судьбе таких детей. Так, 1 сентября самолетом в Грозный доставили восьмерых детей и четверых женщин, вывезенных ранее в Ирак и Сирию. Кузнецова встретила их в столице Чечни и сопроводила в Москву.

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"Более года каждый из малышей пробыл в зоне вооруженных столкновений. Сложно представить, о чем думали родители, вывозя их с собой туда, где идет война. Надеюсь, что их совсем не светлые истории жизни научат и образумят других, предотвратят возможные трагедии и разрушенные детские судьбы", — цитировала тогда слова Кузнецовой ее пресс-служба.

По заявлениям детского омбудсмена, в данный момент на территории Сирии и Ирака остаются еще 350 нелегально вывезенных детей. Кузнецова предложила создать специальную комиссию по возвращению российских детей из горячих точек и горячую телефонную линию для родственников детей, которых нелегально вывезли в Ирак и Сирию.

4. Запрет детям участвовать в митингах 

Анна Кузнецова поддержала спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко в инициативе о принятии закона, запрещающего несовершеннолетним участвовать в протестных акциях.

"Нужно механизмы этого не то что ограничивать, а сделать так, чтобы это стало недоступно", — сказала детский омбудсмен, подчеркнув, что манипуляции детским мнением совершенно недопустимы. Эта инициатива появилась после того, как 26 марта в Москве прошли массовые протестные акции, в ходе которых было задержано около тысячи человек. 46 из них оказались несовершеннолетними. 

5. Отмена налога на имущество для многодетных семей

В июле этого года Кузнецова поддержала законопроект депутата Госдумы Тамары Плетневой, который предполагает освобождение многодетных семей от налога на имущество физических лиц. В своем заключении, направленном в бюджетный комитет Госдумы, Кузнецова объяснила, что многие многодетные семьи зачастую живут в большом по площади жилом помещении и имеют земельный участок, а оплата налога сильно влияет на семейный бюджет и ведет не только к ухудшению материального положения, но и к отказу от рождения вторых и третьих детей. 

По словам Кузнецовой, "законопроект, предусматривающий льготы по налогу на имущество для многодетных семей, в полной мере отвечает принципам социальной и демографической политики страны". 

6. Против "принудительной" помощи детям

Анна Кузнецова назвала недопустимым принятие законопроекта о принудительном оказании социальных услуг детям, находящимся в социально опасном положении. Проект подобного закона сейчас находится на рассмотрении в Госдуме. Если его примут в первоначальной редакции, которую предложили депутаты Ивановской областной думы, то ребенка смогут доставлять в центры социальной помощи, экстренной психологической помощи, в том числе по заявлению третьих лиц, без учета мнения и согласия родителей и опекунов.

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По мнению детского омбудсмена, закон противоречит нормам Семейного кодекса РФ, а его принятие дискредитирует права родителей и позволит вмешиваться в дела семьи.

"Принятие закона может обернуться недопустимыми инцидентами, связанными с оказанием принудительной социально-медицинской помощи. Под ударом окажутся дети, чьи родители имеют ненормированный рабочий график, или дети, за которыми временно приглядывают бабушки и дедушки. Без соответствующей доработки принятие законопроекта будет большой ошибкой на уровне государства", — отметила Кузнецова.

Таким образом, детский омбудсмен обозначила последовательность своей позиции, как и в истории с тувинской девочкой, выступив против излишнего вмешательства государства в дела семьи.

Карина Салтыкова 

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