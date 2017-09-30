Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа приобрел космический размах

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Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа приобрел космический размахОбщество 30 сентября, 23:19
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ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Открытие VIII фестиваля культуры и спорта народов Кавказа состоялось в субботу вечером в Северной Осетии и вышло за традиционные рамки: его участниками стали гости из Южной Осетии, Севастополя, а также российские члены экипажа Международной космической станции (МКС), передает корреспондент ТАСС с места события.
"Отрадно, что фестиваль пришел наконец на священную североосетинскую землю. Фестиваль заметили из космоса, и он приобрел действительно космические масштабы. Это все благодаря тем уникальным культурным и спортивным традициям, которые сформировались на Северном Кавказе", - сказал на торжественной церемонии открытия фестиваля во Владикавказе министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов
Церемония открытия состоялась на обновленном стадионе "Спартак". "С высоты сотен километров поздравляем вас с открытием фестиваля культуры и спорта. Северный Кавказ подарил нашей стране десятки олимпийских чемпионов, героев Советского Союза, России, деятелей искусства", - сказал космонавт Александр Мисуркин.
Началась торжественная часть открытия выступлением детских ансамблей и показательными выступлениями юных спортсменов. Праздничная музыка сменялась осетинскими мотивами. Затем стадион превратился в единую танцевальную площадку ведущих коллективов Северного Кавказа. Вместе с ними выступил ансамбль песни пляски Черноморского флота, а на большом экране транслировались фото- и видеокадры достопримечательностей СКФО и Севастополя. Всего выступили около 500 артистов.
Одним из самых красочных моментов открытия стало выступление североосетинского конного театра "Нарты". Наездники в осетинских костюмах показали элементы джигитовки, а также исполнили на лошадях национальный массовый танец симд и танец-приглашение хонга.
Затем на поле стадиона вышли команды-участники. Трибуны приветствовали их бурными аплодисментами. Стоя зрители исполнили гимны России и Северной Осетии. Кульминацией стал вынос флага фестиваля северокавказскими олимпийскими чемпионами и деятелями культуры. Трехкратный олимпийский чемпион Артур Таймазов зажег огонь фестиваля.
Культурную программу фестиваля дополнили национальные подворья всех семи республик СКФО. Каждый регион представил предметы традиционного быта, изделия народных промыслов и ремесел, а также блюда национальной кухни. На правах принимающей стороны обход подворий официальной делегацией из числа представителей Минкавказа, глав СКФО начался с североосетинского.
Музыкальная часть состояла из исполнения осетинских мелодий с помощью всех национальных инструментов осетин. Среди них была точная копия старинной 12-струнной арфы, используя которую еще в XVII веке осетинские народные сказители исполняли Нартский эпос.
Затем к гостям подворья вышел старейшина, который произнес молитву над тремя осетинскими пирогами и национальным пивом.
Каждое подворье представило свои уникальность и колорит. Ставропольский край угощал гостей чаем с блинами, а про историю создания края членам делегации рассказывали ведущие в костюмах царских времён.
Впервые в рамках главного культурно-спортивного события округа открылась ярмарка брендов "Сделано на Кавказе", где представлена продукция предприятий всех семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.
В рамках фестиваля на площади Свободы во Владикавказе прошел большой спортивный праздник экстремальных видов спорта, в котором участвовали сильнейшие спортсмены России. Организатор - департамент спорта и туризма города Москвы и Министерство физической культуры и спорта РСО-Алания.
Во второй день фестиваля начнутся соревнования по армспорту, борьбе на поясах, передвижению на ходулях, стрельбе из лука, прыжковому двоеборью, лазанью по канату, силовому троеборью, мини-футболу, перетягиванию каната и других.
Торжественная церемония закрытия фестиваля пройдет на специально построенной сцене. На площадке перед национальными подворьями будут проходить выступления известных хореографических и вокальных коллективов, вокалистов и музыкантов Осетии, которые завершит песня "Осетия" Георгия Бугулова.