Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа приобрел космический размах

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 сентября. /ТАСС/. Открытие VIII фестиваля культуры и спорта народов Кавказа состоялось в субботу вечером в Северной Осетии и вышло за традиционные рамки: его участниками стали гости из Южной Осетии, Севастополя, а также российские члены экипажа Международной космической станции (МКС), передает корреспондент ТАСС с места события.

"Отрадно, что фестиваль пришел наконец на священную североосетинскую землю. Фестиваль заметили из космоса, и он приобрел действительно космические масштабы. Это все благодаря тем уникальным культурным и спортивным традициям, которые сформировались на Северном Кавказе", - сказал на торжественной церемонии открытия фестиваля во Владикавказе министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов

Космонавты, джигиты, конный театр

Церемония открытия состоялась на обновленном стадионе "Спартак". "С высоты сотен километров поздравляем вас с открытием фестиваля культуры и спорта. Северный Кавказ подарил нашей стране десятки олимпийских чемпионов, героев Советского Союза, России, деятелей искусства", - сказал космонавт Александр Мисуркин.

Началась торжественная часть открытия выступлением детских ансамблей и показательными выступлениями юных спортсменов. Праздничная музыка сменялась осетинскими мотивами. Затем стадион превратился в единую танцевальную площадку ведущих коллективов Северного Кавказа. Вместе с ними выступил ансамбль песни пляски Черноморского флота, а на большом экране транслировались фото- и видеокадры достопримечательностей СКФО и Севастополя. Всего выступили около 500 артистов.

Одним из самых красочных моментов открытия стало выступление североосетинского конного театра "Нарты". Наездники в осетинских костюмах показали элементы джигитовки, а также исполнили на лошадях национальный массовый танец симд и танец-приглашение хонга.

Затем на поле стадиона вышли команды-участники. Трибуны приветствовали их бурными аплодисментами. Стоя зрители исполнили гимны России и Северной Осетии. Кульминацией стал вынос флага фестиваля северокавказскими олимпийскими чемпионами и деятелями культуры. Трехкратный олимпийский чемпион Артур Таймазов зажег огонь фестиваля.

Подворья всех регионов СКФО

Культурную программу фестиваля дополнили национальные подворья всех семи республик СКФО. Каждый регион представил предметы традиционного быта, изделия народных промыслов и ремесел, а также блюда национальной кухни. На правах принимающей стороны обход подворий официальной делегацией из числа представителей Минкавказа, глав СКФО начался с североосетинского.

Музыкальная часть состояла из исполнения осетинских мелодий с помощью всех национальных инструментов осетин. Среди них была точная копия старинной 12-струнной арфы, используя которую еще в XVII веке осетинские народные сказители исполняли Нартский эпос.

Затем к гостям подворья вышел старейшина, который произнес молитву над тремя осетинскими пирогами и национальным пивом.

Каждое подворье представило свои уникальность и колорит. Ставропольский край угощал гостей чаем с блинами, а про историю создания края членам делегации рассказывали ведущие в костюмах царских времён.

Впервые в рамках главного культурно-спортивного события округа открылась ярмарка брендов "Сделано на Кавказе", где представлена продукция предприятий всех семи регионов Северо-Кавказского федерального округа.

Праздник экстремальных видов спорта

В рамках фестиваля на площади Свободы во Владикавказе прошел большой спортивный праздник экстремальных видов спорта, в котором участвовали сильнейшие спортсмены России. Организатор - департамент спорта и туризма города Москвы и Министерство физической культуры и спорта РСО-Алания.

Во второй день фестиваля начнутся соревнования по армспорту, борьбе на поясах, передвижению на ходулях, стрельбе из лука, прыжковому двоеборью, лазанью по канату, силовому троеборью, мини-футболу, перетягиванию каната и других.

Торжественная церемония закрытия фестиваля пройдет на специально построенной сцене. На площадке перед национальными подворьями будут проходить выступления известных хореографических и вокальных коллективов, вокалистов и музыкантов Осетии, которые завершит песня "Осетия" Георгия Бугулова.