Жители Вашингтона оценили пиццу, приготовленную в честь дня рождения Путина

ВАШИНГТОН, 7 октября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Жители американской столицы в субботу смогли насладиться пиццей Hot Like Putin ("Острая, как Путин"), приготовленной в честь дня рождения российского президента Владимира Путина поварами ресторана Ledo Pizza. Как убедился корреспондент ТАСС, вашингтонцы с радостью восприняли новое предложение заведения.

"Об этой акции я узнала от своего парня, он родился в России, а потом переехал сюда, - рассказала одна из посетительниц, представившаяся как Кейт. - Мне очень понравилась эта пицца, жаль лишь, что акция действует ограниченное время - с 7 по 9 октября".

Сама пиццерия находится в старой части города, Джорджтауне, на Висконсин-авеню. С целью подчеркнуть торжественную дату менеджер заведения Тарик Диаб перед входом поставил российский триколор на невысоком флагштоке.

В очереди за Hot Like Putin оказалась и Екатерина, чьи родители переехали в американскую столицу из Сибири. "Россия мне очень нравится, я уважаю Путина и ту политику, которую он проводит, а сюда пришла просто из интереса, - сказала она, отметив, что узнала о новинке из российских СМИ. - Hot Like Putin - очень вкусная, я обязательно порекомендую ее своим друзьям".

Среди посетителей, заказавших Hot Like Putin, был и выходец из Латинской Америки по имени Хосе. Он признался, что ничего не слышал о Путине. "Я просто пришел попробовать новую пиццу. Мне совершенно не интересна политика, а вот пицца - замечательная", - сказал он, выразив разочарование тем, что ему пришлось долго ждать своего заказа.

"Пицца в русском стиле" стоит $22,5. Кулинарное изделие имеет прямоугольную форму и подается на двух противнях размером примерно 13 см на 6,4 см. По словам Диаба, это первая пицца в заведении, в которой есть маринованные огурцы.

Российский лидер отмечает 7 октября свое 65-летие. Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, президент обсудил в этот день с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию в Сирии, ход подготовки к предстоящим саммитам СНГ и Евразийского экономического союза, а также ряд внутрироссийских проблем.

В прошлом году Путин провел праздник в кругу родных, близких и друзей и не участвовал в каких-либо публичных мероприятиях по этому случаю. 7 октября 2015 года он провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу, а позже принял участие в матче Ночной хоккейной лиги.