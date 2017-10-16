Представители российских университетов объяснили места в рейтинге QS

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. МГУ и Новосибирский университет возглавили региональный рейтинг QS, распространенный в понедельник британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). Всего в рейтинг вошли 300 университетов, из которых 97 - российские.

Четвертый год подряд рейтинг возглавляет Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова, второе место занял Новосибирский государственный университет. Санкт-Петербургский государственный университет в этом году расположился на четвертой строке рейтинга, уступив третье место Тартускому университету в Эстонии. Корреспонденты ТАСС побеседовали с представителями университетов, чтобы понять, от чего зависят такие результаты.

Составители "QS Развивающаяся Европа и Центральная Азия" проанализировали показатели 300 университетов из 20 стран мира, в том числе Чехии, Польши, стран СНГ и Прибалтики. Успех учебного заведения оценивается по девяти критериям, среди которых академическая репутация, мнение работодателей, отношение числа студентов к числу преподавателей, удельный вес иностранных преподавателей и студентов, а также сотрудников с ученой степенью, эффективность интернет-ресурсов и публикационная активность. Рейтинг 47 российских вузов в этом году снизился, 23 - улучшился, а позиции 24 университетов остались неизменными.

В прошлом году рейтинг состоял из 200 учебных заведений, из которых Россия была представлена 64 вузами.

Почетное серебро Новосибирска

В рейтинг вошли три ведущих сибирских вуза - Новосибирский государственный университет (НГУ), сохранивший достигнутую в прошлом году вторую строчку, Томский государственный университет, который поднялся с 20 на 11 позицию, а также Томский политехнический университет, поднявшийся с 45 на 40 место.

Как рассказал ТАСС проректор НГУ по программам развития Алексей Окунев, хорошего результата в рейтинге университетов стран Восточной Европы и Центральной Азии вузу удалось добиться за счет усиления интернационализации. "Университет стал больше проводить международных конференций, наши преподаватели и исследователи стали чаще участвовать в международных мероприятиях. Также у нас выросло число иностранных студентов. Открываются новые англоязычные программы, например, на медицинском факультете", - сказал Окунев.

Он добавил, что "движущая сила науки - это магистранты и аспиранты", поэтому университет должен продолжить работу в направлении новых продвинутых образовательных программ, в том числе по медицине, IT, наукам о Земле. "За счет расширения этих направлений нам удастся повысить их международную известность и улучить качество исследований", - отметил проректор.

Ректор ТГУ Эдуард Галажинский пояснил ТАСС, что вуз делает ставку на сложные междисциплинарные проекты. "В них происходит перефокусировка вузовской жизни: сюда входит работа с репутацией университета, увеличение цитируемости, рост количества публикаций в научных журналах, вхождение в международные коллаборации", - отметил Галажинский.

Он отметил, что улучшению позиций в рейтинге поспособствовали, в частности, эксперименты ТГУ с электронным обучением и инновационно-активные проекты.

Десять вузов из Санкт-Петербурга

В рейтинг вошли десять петербургских вузов. Санкт-Петербургский государственный университет (СПБГУ) в этом году уступил третье место университету в эстонском Тарту, а Санкт-Петербургский университет информационных технологий, механики и оптики улучшил позиции, поднявшись на 15 мест вверх и передвинулся с 81 на 66 место. "Наши вузы традиционно занимают достойное место в международных рейтингах. Удается это благодаря комплексной совместной работе губернатора, федеральных органов госвласти, ректорского сообщества, профессорско-преподавательского состава и студентов и свидетельствует о том, что развитие системы высшего профессионального образования в Санкт- Петербурге осуществляется в правильном направлении", - рассказал ТАСС председатель комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга Андрей Максимов.

Как сообщил директор Центра рейтинговых исследований Университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Илья Куфтырев, с момента первого выпуска регионального рейтинга QS вуз каждый раз улучшал свои позиции: общий прирост по результатам четвертого выпуска рейтинга составил 25 позиций по сравнению с 2014 годом.

"Рост репутационных показателей был достигнут за счет активной деятельности по продвижению бренда Университета ИТМО на международном уровне, освещению научных и других достижений вуза в СМИ, а также за счет системной работы по развитию качественного взаимодействия с академическим и бизнес-сообществом - в том числе, за счет организации научных конференций международного уровня и проведения НИОКР совместно с ведущими компаниями", - уточнил Куфтырев.

Он добавил, что методология любого рейтинга имеет свои особенности. По его словам, многие эксперты не раз отмечали, что успех в QS зависит в первую очередь от репутационной составляющей.

"Репутационные показатели - не исчерпывающие, но тем не менее значимые. Поэтому при некоторой субъективности рейтинг QS, на наш взгляд, является полезным инструментом оценки эффективности деятельности вуза на международном уровне и, что еще более важно, очень полезным инструментом для самоанализа любого университета, который стремится к развитию и повышению своей глобальной конкурентоспособности", - добавил Куфтырев.

Екатеринбург в топ-50

Уральский федеральный университет (УрФУ, Екатеринбург) вошел в топ-50 рейтинга, поднявшись на шесть позиций - с 54-й на 48-ю. В пресс-службе вуза отметили, что университет добился успехов благодаря положительным результатам в различных предметных направлениях.

"Рейтинг оценивает множество факторов, но, пожалуй, самыми важными для нас остаются качественные показатели по уровню академической репутации и интернационализации. Университет входит в десятку лучших вузов России, занимая восьмое и седьмое место соответственно по этим параметрам", - приводит пресс-служба слова ректора УрФУ Виктора Кокшарова.

"Высокий вклад в уровень интернационализации дали как инженерные направления - металлургия, материаловедение, энергетика, так и социогуманитарные - история, психология, экономика. Сегодня далеко не все университеты, показывающие высокую динамику роста в рейтинге, имеют столь разносторонний круг образовательных и научных направлений", - приводит пресс-служба слова проректора УрФУ по экономике и стратегическому развитию Даниила Сандлера.

В пресс-службе уточнили, что вузу удалось добиться качественного скачка и по уровню результативности научной деятельности. "Важную роль во многих рейтингах университетов играет их академическая репутация в мире. В данном рейтинге ее вклад самый большой - 30%, поэтому залогом дальнейшего продвижения УрФУ в рейтингах является развитие реальных и активных научных и образовательных контактов с университетами других стран", - приводит пресс-служба слова проректора УрФУ по науке Владимира Кружаева.

Нижний Новгород

Национальный исследовательский нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского (ННГУ) передвинулся с 57 места на 65. Как сообщил ТАСС проректор по связям с общественностью Никита Авралев, вуз закрепился в топ-70 рейтинга.

"За четыре года мы закрепились в топ-70, наши места с 61-го по 70-е были. В общем-то, все показатели очень радуют, радует, что улучшаются показатели, которые непосредственно связаны с образованием, - это и академическая репутация, это и соотношение "преподаватели - студенты", это и количество преподавателей с учеными степенями - все, что непосредственно оказывает влияние на качество образования", - рассказал Авралев.

В то же время, по его словам, для университета попадание в рейтинги - не самоцель, на первом месте для вуза развитие образования, науки и инноваций. "Если вуз будет развиваться во всех этих трех направлениях, то и рейтинги не заставят себя ждать", - отметил он. Авралев также добавил, что рейтинг "QS Развивающаяся Европа и Центральная Азия" по большей части "репутационный". "Стоит отметить, что этот рейтинг чисто репутационный в отличие от других основных рейтингов", - отметил он.

Самара: дебют в первой сотне

Самарский национальный исследовательский университет имени академика Сергея Королева впервые вошел в первую сотню рейтинга и занял 99-е место. Вуз фигурирует в рейтинге с 2015 года. Вуз участвует в рейтинге с 2015 года, тогда университет занял место между 141 и 150 строками. В 2016 году университет улучшил позиции и переместился в диапазон 101-110 строк рейтинга.

"У нашего университета сильные позиции сразу по нескольким показателям, среди них репутация среди работодателей - здесь мы входим в двадцатку сильнейших российских университетов, и это логично. Наши выпускники есть в руководстве ряда ведущих отечественных компаний, конкурентоспособных на мировом уровне, например, промышленных предприятий, занятых разработкой и производством передовой авиационной и космической техники. Наши ученые и студенты задействованы в решении различных национальных задач, таких, как космодром Восточный, создании различных систем космического мониторинга и целого ряда масштабных проектов в социальной сфере. Потому мы на хорошем счету", - прокомментировал проректор по образовательной и международной деятельности Самарского университета Владимир Богатырев.

По его словам, свои дивиденды вузу приносит симбиоз инженерных и гуманитарных направлений, который развивается в результате слияния СГАУ и СамГУ в 2015 году. "Объединение компетенций позволило вузу серьезно продвинуться в таком показателе, как академическая репутация, поскольку число академических экспертов, которые отдают свои голоса за Самарский университет после объединения существенно увеличилось", - отметил проректор.

По мнению проректора, своей динамикой по указанным критериям Самарский университет обязан, прежде всего, участию в федеральной программе повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов 5-100.

Калининград: сократились контакты с Прибалтикой

Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта (Калининград) занял 149 позицию в рейтинге, снизив показатель по сравнению с прошлым годом, тогда он размещался между 131 и 140 строками.

"Мы наблюдаем некоторое сокращение интенсивности академических контактов со странами Прибалтики, но при этом наблюдается переориентация научно-образовательной повестки университета с локальной на глобальную. В частности, нам предложено стать национальным центром международной университетской программы "Балтийский университет", налажены научные контакты с ведущими центрами Западной Европы, подписано соглашение о сотрудничестве с Национальным исследовательским советом Италии. Мы надеемся, что это позволит качественно преобразовать нашу сеть контактов и укрепить международную академическую репутацию в будущем", - сказал ТАСС заместитель директора Центра анализа и стратегического планирования Балтийского федерального университета Андрей Михайлов.

Вторым фактором, по его словам, стал опережающий рост тройки лидеров рейтинга, что, соответственно, сказалось на относительных значениях показателей всех вузов.

Он отметил, что для продвижения к верхним строчкам рейтинга сотрудникам университета требуется работать в коллаборации с ведущими научными коллективами мира, принимать активное участие в международных академических мероприятиях - форумах, конференциях, выставках. "Для этого у нас созданы все условия, в том числе благодаря программе 5-100", - заключил Михайлов.

Саратовская премьера

Саратовский государственный технический университет имени Юрия Гагарина дебютировал в рейтинге между 251 и 300 строками. Как рассказал ТАСС ректор Саратовского государственного технического университета Игорь Плеве, включение в рейтинг подтверждает правильный вектор развития.

"За последний год выросло количество публикаций, индексируемых в базе Scopus, а также число цитирований ученых вуза. Увеличился объем научных исследований, выполненных по заказам индустриальных партнеров. Среди других качественных изменений - совершенствование подходов к подготовке высококвалифицированных инженерных кадров, востребованных экономикой региона и страны, модернизация механизмов взаимодействия с предприятиями, бизнесом, увеличение числа иностранных студентов. Университет и в будущем будет придерживаться выбранной стратегии развития, что позволит обеспечить рост его конкурентоспособности, а также укрепить позиции в подобных престижных рейтингах", - сказал Плеве.

Замыкает топ лучших российских вузов Петрозаводский государственный университет: в рейтинге "QS Развивающаяся Европа и Центральная Азия" он занимает 201-250 строки. В пресс-службе университета отметили, что всего в Восточной Европе и Восточной Азии 2900 вузов. "Согласно новому рейтингу QS EECA, у ПетрГУ самой сильной позицией является международная деятельность и представленность в веб-пространстве", - сообщили в пресс-службе.