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"Артек" готов принять на реабилитацию пострадавших при пожаре в Кемерове детей

Общество
26 марта, 15:56 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 26, марта. /ТАСС

Директор лагеря Алексей Каспржак также предложил помощь детям из семей, где есть погибшие

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СЕВАСТОПОЛЬ, 26 марта. /ТАСС/. Международный детский центр "Артек" готов принять на реабилитацию детей, пострадавших при пожаре в торговом центре (ТЦ) "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщил в понедельник ТАСС директор "Артека" Алексей Каспржак.

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Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже ТЦ. Открытое горение ликвидировано на площади 1,5 тыс. кв. м, ведется разбор завалов. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, еще 50 обратились за медицинской помощью.

"Я созвонился с заместителем губернатора Кемеровской области Алексеем Зелениным и с начальником департамента молодежной политики и спорта Антоном Пятовским, и предложил детям, пострадавшим от пожара в торговом центре "Зимняя вишня", и детям из семей, где есть погибшие, приехать в "Артек" в ближайшее время, чтобы они могли психологически восстановиться после пережитого, снизить уровень напряжения и страха, облегчить боль от этой трагедии", - сказал Каспржак.

Он также добавил, что невозможно оставаться в стороне от произошедшей трагедии.

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