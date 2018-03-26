Семьи погибших в Кемерове получат от правительства РФ по 1 млн рублей

ГОРКИ, 26 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выплатит по 1 млн рублей за каждого погибшего в пожаре в Кемерове, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

"В рамках существующих правил мы окажем помощь семьям погибших из резервного фонда правительства, в соответствии с теми правилами, которые имеются, - в размере 1 млн рублей за каждого погибшего", - сказал глава кабмина на совещании с вице-премьерами.

Он поручил "до конца дня подготовить все нормативные решения, чтобы люди могли получить эти средства, как можно быстрее".

Глава кабинета министров сообщил о своем разговоре с администрацией Кемеровской области, которая также решила произвести региональную выплату родственникам погибших в размере 1 млн рублей. "Там есть и ряд других способов и средств поддержки и по другим категориям", - добавил Медведев.

"Всем семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь", - заверил премьер-министр.

Он также отметил, что "на месте работают несколько министров, с которыми председатель правительства находится на постоянной связи. "Все те решения, которые были необходимы в связи с возникшим пожаром, включая переброску различного рода резервов из других регионов, были приняты", - констатировал Медведев.

Медведев также заявил, что "причины этой трагедии еще только предстоит установить и самым тщательным образом расследовать".

"Давайте обсудим, какие еще дополнительные меры необходимо предпринять и для поддержки семей погибших и пострадавших, и для того, чтобы учесть все, что там случилось, в работе региональной исполнительной власти и принять некоторые иные решения", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Трагедия для всей страны

По словам премьера, пожар в Кемерове - страшная трагедия для всей страны.

"В Кемерове произошла страшная трагедия: пожар унес жизни десятков людей, самое страшное, что погибли дети, много детей", - сказал председатель правительства, начиная совещание с вице-премьерами. Он заверил: "Конечно, наши мысли сейчас с семьями всех погибших". "Боль, которую они переживают, представить себе просто невозможно", - считает Медведев.

"От правительства Российской Федерации хотел бы принести искренние соболезнования, это действительно страшное горе, огромная утрата не только для Кузбасса, но и для всей нашей страны", - отметил председатель правительства.

Глава правительства и его заместители также почтили почтили память погибших в пожаре в ТЦ минутой молчания.

Число погибших на данный момент достигло 64 человек. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 52 человек.