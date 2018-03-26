Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Семьи погибших в Кемерове получат от правительства РФ по 1 млн рублей

Происшествия
26 марта, 14:54 дата обновления: 26 марта, 15:04 UTC+3

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил до конца дня подготовить все нормативные решения, чтобы люди могли получить эти средства

Поделиться
Материал из 1 страницы
Жители Кемерово несут цветы к ТЦ "Зимняя вишня"

Жители Кемерово несут цветы к ТЦ "Зимняя вишня"

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ГОРКИ, 26 марта. /ТАСС/. Правительство РФ выплатит по 1 млн рублей за каждого погибшего в пожаре в Кемерове, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Галерея
18 фото

Что известно о пожаре в ТЦ в Кемерове

"В рамках существующих правил мы окажем помощь семьям погибших из резервного фонда правительства, в соответствии с теми правилами, которые имеются, - в размере 1 млн рублей за каждого погибшего", - сказал глава кабмина на совещании с вице-премьерами.

Он поручил "до конца дня подготовить все нормативные решения, чтобы люди могли получить эти средства, как можно быстрее".  

Глава кабинета министров сообщил о своем разговоре с администрацией Кемеровской области, которая также решила произвести региональную выплату родственникам погибших в размере 1 млн рублей. "Там есть и ряд других способов и средств поддержки и по другим категориям", - добавил Медведев.

"Всем семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь", - заверил премьер-министр.

Смотрите также

Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн

Он также отметил, что "на месте работают несколько министров, с которыми председатель правительства находится на постоянной связи. "Все те решения, которые были необходимы в связи с возникшим пожаром, включая переброску различного рода резервов из других регионов, были приняты", - констатировал Медведев. 

Медведев также заявил, что "причины этой трагедии еще только предстоит установить и самым тщательным образом расследовать". 

"Давайте обсудим, какие еще дополнительные меры необходимо предпринять и для поддержки семей погибших и пострадавших, и для того, чтобы учесть все, что там случилось, в работе региональной исполнительной власти и принять некоторые иные решения", - сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Трагедия для всей страны

По словам премьера, пожар в Кемерове - страшная трагедия для всей страны. 

"В Кемерове произошла страшная трагедия: пожар унес жизни десятков людей, самое страшное, что погибли дети, много детей", - сказал председатель правительства, начиная совещание с вице-премьерами. Он заверил: "Конечно, наши мысли сейчас с семьями всех погибших". "Боль, которую они переживают, представить себе просто невозможно", - считает Медведев.

"От правительства Российской Федерации хотел бы принести искренние соболезнования, это действительно страшное горе, огромная утрата не только для Кузбасса, но и для всей нашей страны", - отметил председатель правительства.

Глава правительства и его заместители также почтили почтили память погибших в пожаре в ТЦ минутой молчания.

Число погибших на данный момент достигло 64 человек. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 52 человек.

Смотрите также

Как наказывали виновников крупных пожаров в РФ. Досье

Крупнейшие пожары в России. Досье

Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерове. Досье

Крупные пожары с жертвами в торговых центрах РФ. Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кемеровская область Пожар в торговом центре в Кемерове
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения
2
США высылают из страны 60 российских дипломатов
3
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
4
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в загоревшемся ТЦ в Кемерове
5
В Кузбассе с 27 марта объявлен трехдневный траур по погибшим при пожаре в ТЦ
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Торговый центр "Зимняя вишня" в Кемерове. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама