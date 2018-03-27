Жители Кемерова выпустили в небо десятки белых шаров в память о погибших при пожаре в ТЦ

КЕМЕРОВО, 27 марта. /ТАСС/. Жители Кемерова в 19:00 по местному времени (15:00 мск) выпустили в небо десятки белых воздушных шаров в память о погибших в пожаре в торговом центре (ТЦ) "Зимняя вишня", передает корреспондент ТАСС.

Горожане собирались на площади Советов, они несли связки красных и белых воздушных шаров, как символ скорби и памяти, многие писали на них дату трагедии. По словам жителей Кемерова, об акции они узнали из социальных сетей.

"С утра многие стоят. У меня там [на пожаре] трое [близких людей] остались [погибли], тяжело очень", - сказал местный житель Дмитрий.

Собрались на площади не только родственники и близкие погибших, но и те, кого миновала трагедия.

"Это ужасная трагедия. Я переживаю, прежде всего, как мать. Это наш город, никто от такого не застрахован", - рассказала жительница Кемерова Юлия.

Школьница Елена узнала об акции из Instagram.

"Безусловно, это большая трагедия для всей страны. Мы не могли остаться равнодушными", - сказала она.

Ровно в 19:00 жители запустили в небо десятки шаров. Те, кто не успел присоединиться к акции, продолжают приходить в центр города и отпускать в небо белые и красные шары.