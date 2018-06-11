Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 62.34
€ 73.37
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выплаты семьям погибших в ДТП на переезде в Орловской области увеличили до 300 тыс. рублей

Общество
11 июня, 16:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, июня. /ТАСС

В результате аварии погибли четыре человека, еще 12 пострадали

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство Орловской области приняло решение об увеличении компенсаций семьям погибших и пострадавшим в результате столкновения пассажирского автобуса и поезда, суммы компенсаций составят 300 тыс. рублей и 150 тыс. рублей соответственно, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства, отметив, что распоряжение о выделении средств из резервного фонда в понедельник подписал врио губернатора региона Андрей Клычков.

Смотрите также

Двое пострадавших в ДТП на переезде в Орловской области находятся в тяжелом состоянии

СК возбудил дело после столкновения поезда и автобуса в Орловской области

Семь человек находятся в тяжелом состоянии после ДТП на переезде в Орловской области

Мероприятия ко Дню России в Орловской области сократят после ДТП с погибшими на переезде

"Первоначально планировалось, что суммы выплат из бюджета области пострадавшим в ДТП составят 50 тыс. рублей, семьям погибших - 100 тыс. рублей. Столько же денег будет выделено из бюджета Орловского района, на территории которого произошла авария. В понедельник врио губернатора Андрей Клычков подписал распоряжение о выделении дополнительного финансирования из резервного фонда. Таким образом, суммы выплат семьям погибших увеличатся до 300 тыс. рублей, пострадавшим - до 150 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, авария произошла в воскресенье утром на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково - Лужки-Орловские Московской железной дороги. В результате погибли четыре человека, 12 получили травмы. По данным пресс-службы, состояние двоих из 12 пострадавших оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести. В понедельник в регионе организована акция по сдаче крови для пострадавших.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда автобуса на запрещающий сигнал светофора. По факту аварии следственным управлением СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила в понедельник, что в рамках уголовного дела следователи допросят руководителей автотранспортного предприятия, которому принадлежит автобус. "В организации будут изъяты документы, касающиеся безопасности пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Клычков, Андрей Евгеньевич
Темы
Орловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посол РФ: долг по арестованному в Эстонии российскому парому надо погасить в считанные дни
2
Помощь президента: что менялось в жизни россиян после обращения на "Прямую линию"
3
США расширили антироссийские санкции
4
В Минобороны РФ заявили, что боевики в Сирии при поддержке США готовят провокацию с хлором
5
Войска Сирии и ВКС РФ предотвратили прорыв боевиков в направлении Пальмиры
6
Умер народный артист РСФСР Игорь Охлупин
7
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Малыщицкая
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости