Выплаты семьям погибших в ДТП на переезде в Орловской области увеличили до 300 тыс. рублей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство Орловской области приняло решение об увеличении компенсаций семьям погибших и пострадавшим в результате столкновения пассажирского автобуса и поезда, суммы компенсаций составят 300 тыс. рублей и 150 тыс. рублей соответственно, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства, отметив, что распоряжение о выделении средств из резервного фонда в понедельник подписал врио губернатора региона Андрей Клычков.

"Первоначально планировалось, что суммы выплат из бюджета области пострадавшим в ДТП составят 50 тыс. рублей, семьям погибших - 100 тыс. рублей. Столько же денег будет выделено из бюджета Орловского района, на территории которого произошла авария. В понедельник врио губернатора Андрей Клычков подписал распоряжение о выделении дополнительного финансирования из резервного фонда. Таким образом, суммы выплат семьям погибших увеличатся до 300 тыс. рублей, пострадавшим - до 150 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, авария произошла в воскресенье утром на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково - Лужки-Орловские Московской железной дороги. В результате погибли четыре человека, 12 получили травмы. По данным пресс-службы, состояние двоих из 12 пострадавших оценивается как тяжелое, остальные находятся в состоянии средней тяжести. В понедельник в регионе организована акция по сдаче крови для пострадавших.

По предварительной информации, ДТП произошло из-за выезда автобуса на запрещающий сигнал светофора. По факту аварии следственным управлением СК РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по статьям "Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Пресс-служба Следственного комитета РФ сообщила в понедельник, что в рамках уголовного дела следователи допросят руководителей автотранспортного предприятия, которому принадлежит автобус. "В организации будут изъяты документы, касающиеся безопасности пассажирских перевозок", - говорится в сообщении.