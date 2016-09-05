Путин на G20 проведет встречи с лидерами США, Египта и Аргентины

ХАНЧЖОУ /Китай/, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник примет участие в мероприятиях второго, заключительного дня саммита "Группы двадцати" в китайском Ханчжоу и продолжит серию двусторонних встреч.

Как ожидается, российский лидер побеседует с президентом США Бараком Обамой, а также проведет переговоры с главой Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и с президентом Аргентины Маурисио Макри.

3-4 сентября в Ханчжоу в преддверии и на полях саммита "двадцатки" уже состоялись двусторонние встречи Путина с лидерами Турции, Китая, Великобритании, Франции и Германии, а также с преемником Наследного принца Саудовской Аравии. Кроме того, накануне российский президент принял участие в неформальной встрече лидеров стран БРИКС (Бразилии, РФ, Индии, Китая и ЮАР). До этого, 2-3 сентября на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке президент РФ проводил переговоры с лидерами Южной Кореи и Японии.

Встреча с Обамой

В первый день саммита Путин и Обама "несколько раз "на ногах" кратко переговорили", рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, эти беседы не носили субстантивный характер - речь шла о том, чтобы "отдельно пообщаться, используя завтрашний день (5 сентября)". "Встреча будет согласовываться, пока каких- то форматов еще не согласовано. Согласован сам факт общения. Как это будет, в каком режиме, сказать пока не готов", - отметил представитель Кремля.

До этого источник в российской делегации сообщал журналистам, что Обама сам предложил Путину провести встречу на полях саммита G20.

Проведение в кулуарах "двадцатки" переговоров лидеров РФ и США изначально официально не согласовывалось, однако и в Кремле, и в Белом доме еще до саммита говорили о высокой вероятности такого контакта в рабочем порядке. Как ожидается, среди тем обсуждения на встрече Путина и Обамы будут ситуация в Сирии и на Украине.

В предыдущий раз президенты лично встречались на климатической конференции в Париже в конце ноября прошлого года. Двумя неделями ранее у них были контакты "на ногах" во время саммита G20 в турецкой Анталье.

В 2016 году президенты РФ и США несколько раз общались по телефону.

Как Россия и США пытаются договориться по Сирии

Переговоры с египетским президентом

На понедельник запланированы также переговоры Путина с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Они, как ожидается, пройдут уже по завершении мероприятий саммита. Центральной темой встречи станет укрепление торгово-экономических связей. Будут рассмотрены и крупнейшие двусторонние проекты, в том числе строительство первой АЭС в Египте, формирование в этой стране российской промышленной зоны и т. д.

Как ранее сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков, на встрече планируется обсудить проблематику сирийского кризиса, палестино-израильское урегулирование и ситуацию в Ливии.

Египет является одним из ведущих партнеров России в арабском мире. Путин посещал эту страну в феврале 2015 года, ас-Сиси в том же году приезжал в Москву дважды. В 2016 году лидеры два раза общались по телефону.

Встреча с президентом Аргентины

Еще один ожидаемый контакт президента РФ с аргентинским лидером.

Это будет первая встреча Путина с Маурисио Макри, который был избран президентом Аргентины в 2015 году. Ранее российский лидер дважды говорил со своим коллегой по телефону и стороны "условились встретиться в привязке к мероприятиям "двадцатки", сообщал Ушаков.

Он назвал предстоящие переговоры "важными и интересными". Представитель Кремля, в частности, подчеркнул, что Россия и Аргентина имеют близкие взгляды по основным вопросам повестки нынешнего саммита "двадцатки" и с единых позиций выступают за упрочение центральной координирующей роли ООН и ее Совбеза, укрепление многополярной системы международных отношений, а также отстаивают основные постулаты международного права.

G20. Хроника работы саммита

Рабочая программа саммита

В первый день форума Путин вместе со своими коллегами по "двадцатке" и приглашенными руководителями государств и международных организаций (всего в саммите участвуют 35 лидеров) обсудил укрепление координации экономической политики и новый путь к росту.

На понедельник запланированы еще четыре рабочих заседания, которые пройдут в закрытом режиме. Утреннее обсуждение будет посвящено вопросам повышения эффективности глобального экономического и финансового управления. Следующее - устойчивости международной торговли и инвестиций. Затем лидеры поднимут вопросы взаимосвязанного развития экономик стран G20 до 2030 года.

Заключительное рабочее заседание, по словам Ушакова, пройдет в формате свободной дискуссии и обмена мнениями по разным факторам влияния на мировую экономику. Также лидеры поговорят об угрозах, исходящих от террористических организаций, в том числе ИГ (запрещена в РФ). Участники беседы обсудят возможные пути сотрудничества в борьбе с распространением терроризма и экстремизма на Ближнем Востоке и в Северной Африке, решение проблемы миграции населения из охваченных боевыми действиями регионов.

Кроме того, будет затронута тема глобального потепления, а также отдельные вопросы в области здравоохранения, в том числе проблемы роста устойчивости к противовирусным препаратам.

По завершении двух дней работы участники форума примут итоговое коммюнике, а Германия обозначит цели своего председательства в G20 в 2017 году.

Как ожидается, по итогам саммита президент РФ встретится с журналистами.

Что такое G20 G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии. Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье