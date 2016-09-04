Переговорная гонка первого дня саммита G20 завершилась, лидеры взяли паузу

ХАНЧЖОУ (Китай), 4 сентября. /ТАСС/. Участники и гости саммита "Группы двадцати" (G20) завершили в воскресенье первый рабочий день торжественным концертом. Однако на этом переговорная гонка не закончилась, многие из них продолжили проводить двусторонние мероприятия уже глубоким вечером.

Высокопоставленные гости начали прибывать в Ханчжоу (административный центр провинции Чжэцзян, Восточный Китай) еще 3 сентября, поэтому фактически "двадцатка" начала работу еще за день до открытия саммита. Как оказалось, "запасного" дня в преддверии встречи G20 лидерам оказалось недостаточно, так как с самого утра воскресенья, еще до официальной церемонии открытия, главы государств и международных организаций приступили к плотным рабочим графикам.

G20. Хроника работы саммита

Запланированный фальстарт

Еще до официального открытия саммита многие лидеры начали буквально задавать темп информационной картины дня. Они делали заявления относительно повестки G20 и ее приоритетов, проводили пресс-конференции, двусторонние и многосторонние встречи с партнерами для координации своих позиций в преддверии "двадцатки".

Одним из таких мероприятий стала уже традиционная для G20 встреча лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), на которой они "сверили часы" по актуальным вопросам развития этого объединения, а также повестке G20. Открывший ее на правах хозяина председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что роль развивающихся стран в системе глобального управления возрастает и государства БРИКС являются локомотивом этого процесса.

Бразилию на встрече БРИКС впервые представлял новый президент страны Мишел Темер, который официально вступил в должность 1 сентября. Председатель КНР также поприветствовал его "в семье БРИКС" и поздравил с успешным проведением Олимпийских игр.

После этого состоялась двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, в ходе которой лидеры двух стран затронули торгово-экономические отношения, а также другие вопросы. Как отметил в ходе переговоров председатель КНР, Россия играет важную роль в способствовании здоровому и стабильному развитию мировой экономики. Он призвал страны усилить сотрудничество в сфере защиты государственного суверенитета, а также сопряжении стратегий ЕврАзЭС и "Шелкового пути".

Президент России позже провел встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. В ходе нее он выразил готовность провести переговоры между делегациями экономических блоков правительств двух стран для активизации двусторонней торговли и инвестиций.

Слово за хозяином саммита

На первом рабочем заседании лидеров "двадцатки" после открытия саммита Си Цзиньпин сделал ряд программных заявлений о том, как Китай видит развитие G20 в будущем.

Как подчеркнул китайский лидер, внимание объединения необходимо перенести с краткосрочных на долгосрочные цели.

По его словам, "Группа двадцати" в будущем должна превратиться из механизма реагирования на уже возникшие кризисы в полноценный институт глобального управления.

Как отметил председатель КНР, это позволит объединению и миру в целом перейти "на новый уровень развития".

Двусторонние встречи

Еще до церемонии открытия саммита главы государств приступили к выполнению плотного графика двусторонних встреч и продолжили переговоры после заседания G20. Своеобразным политическим дебютом "двадцатка" послужила для премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и президента Бразилии Мишела Темера.

С особым вниманием журналисты следили за общением делегаций России и США. Еще до начала саммита ходили слухи о том, что лидеры двух стран могут провести там переговоры, так как последний раз президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Барак Обама встречались лично на климатической конференции в Париже в ноябре прошлого года.

Сюрпризом стала проведенная на полях саммита встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри. Считается, что основной темой их дискуссии стала ситуация в Сирии. После нее представители обеих сторон признали, что ряд вопросов по сотрудничеству в Сирии удалось снять.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позже также сообщил о том, что Путин и Обама пообщались "на ногах" в ходе "двадцатки" и условились о возможной встрече во второй день саммита. Как рассказал журналистам источник в российской делегации, президент США сам выступил с этой инициативой.

В целом график двусторонних встреч практических всех участников саммита G20 был достаточно плотным. В ходе встреч между лидерами разных государств основными темами, помимо экономического сотрудничества, чаще всего становились содействие международной торговле и инвестициям, отказ от протекционистских мер и проблемы глобализации, ситуация в Сирии и борьба с международным терроризмом, последствия выхода Великобритании из ЕС, миграционный кризис в Европе и других регионах мира, реформа МВФ, падение цен на нефть и другие актуальные вопросы.

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Без курьезов никуда

Как известно, ни одно международное мероприятие такого масштаба не проходит без различных забавных и курьезных случаев, которые происходят на глазах у наблюдательных журналистов. Первый день саммита G20 не стал исключением.

Внимание прессы привлек дружеский поцелуй главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, которым тот поприветствовал встречавшего его на церемонии открытия саммита Си Цзиньпина. По протоколу китайский лидер встречал глав государств, обменивался с ними рукопожатием и фотографировался. Однако Юнкер, помимо рукопожатия, осторожно приобнял председателя КНР и поцеловал его в обе щеки.

Следовавший за Юнкером председатель Совета ЕС Дональд Туск примеру европейского коллеги следовать не стал и, улыбаясь, пожал руку Си Цзиньпину, который, как казалось, был слегка растерян из-за теплого приветствия Юнкера.

Также внимание прессы привлек подарок Путина председателю КНР: российский лидер привез своему китайскому коллеге коробку мороженого. Как рассказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, Си Цзиньпин признался, что покупает это лакомство при каждой поездке в Россию, обрадовался и поблагодарил российского президента за оказанную любезность.

От объективов видеокамер также не удалось скрыть еще один курьез, произошедший перед торжественным ужином с супругой президента Аргентины Маурисио Макри - Хулианой Авадой. Когда главы государств шли по одному из залов, собеседником аргентинской первой леди стал не кто иной, как прибывший на ужин в одиночестве Барак Обама. Ведший ее за руку супруг в беседе с главой американской администрации участия не принимал, однако в какой-то момент Авада так увлеклась беседой, что президенту Аргентины пришлось буквально за руку утянуть ее за собой.

Аргентинская первая леди также привлекла внимание прессы своим вечерним нарядом: как отмечали смотревшие видеотрансляцию в пресс-центре журналисты, ее платье было образцом утонченного вкуса.

Что такое G20 G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии. Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.