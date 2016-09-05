Путин: Россия и Египет ставят экономическое взаимодействие в центр двусторонних отношений

ХАНЧЖОУ (Китай), 5 сентября. /ТАСС/. Россия и Египет ставят экономическое взаимодействие в центр повестки двусторонних отношений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Египта Абдулом-Фаттахом ас-Сиси "на полях" саммита G20.

"У нас богатая история взаимодействия и сотрудничества и в последние годы двусторонние отношения дают особо плодотворные результаты", - подчеркнул российский лидер.

Он также отметил, что дорожит добрыми и доверительными отношениями, установившимися с египетским коллегой. "Хочу отметить, что отношения развиваются и по линии правительств, и по линии парламентов. Налажено сотрудничество по линии Совета безопасности, правоохранительных органов. Конечно, в центре нашего внимания всегда вопросы экономического взаимодействия", - указал президент РФ.

С российской стороны на встрече присутствовали глава МИД РФ Сергей Лавров, министр экономического развития Алексей Улюкаев, генеральный директор ГК "Росатом" Сергей Кириенко, глава компании "Роснефть" Сергей Сечин, а также генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. В египетскую делегацию вошли ряд министров и другие высокопоставленные чиновники.

Что такое G20 G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии. Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.