Путин: саммит G20 удалось провести эффективно и "с душой"

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ХАЙНЧЖОУ, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что Китаю удалось организовать и провести саммит "Группы двадцати" эффективно, красиво и "с душой". "Китай проделал колоссальную работу по подготовке к "двадцатке", - заявил он журналистам по итогам саммита. - И очень хорошо ее провел - организованно и "с душой", я бы сказал".
G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии.
Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.