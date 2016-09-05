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Путин: саммит G20 удалось провести эффективно и "с душой"

Политика
5 сентября, 16:43 UTC+3
"Китай проделал колоссальную работу по подготовке к "двадцатке", - заявил президент РФ
Материал из 1 страницы
© Сергей Гунеев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ХАЙНЧЖОУ, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что Китаю удалось организовать и провести саммит "Группы двадцати" эффективно, красиво и "с душой". "Китай проделал колоссальную работу по подготовке к "двадцатке", - заявил он журналистам по итогам саммита. - И очень хорошо ее провел - организованно и "с душой", я бы сказал".

Что такое G20

G20 - ведущий международный форум, специализирующийся на вопросах глобальной экономики и финансов. В него входят 19 стран (Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Республика Корея, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР и Япония) и Европейский союз. На государства "двадцатки" в совокупности приходится более 80% мирового ВВП, 80% - торговли, 2/3 населения. В прошлом году председателем в "двадцатке" была Россия, которая с начала 2014 года передала эти права Австралии.

Подробнее о G20 читайте в досье ТАСС.

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