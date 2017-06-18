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Путин признался, что "ничего революционного" в ходе "Прямой линии" не узнал

Политика
18 июня, 12:40 дата обновления: 18 июня, 12:56 UTC+3

Глава государства также выразил несогласие с утверждением, что страна находится "на ручном управлении" и региональная власть не работает

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Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 18 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что не узнал "ничего революционного" в ходе "Прямой линии", которая состоялась 15 июня.

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"Я кое-что узнал нового, и это естественно, потому что это уже прямое общение с людьми. Но сказать, чтобы для меня здесь были какие-то совсем революционные открытия, так, пожалуй, сказать не могу, потому что я все-таки в постоянном режиме этими вопросами занимаюсь", - сказал он в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ, отвечая на вопрос, много ли нового открылось в ходе "прямой линии".

Президент отметил, что считает полезным проведение "Прямой линии", поскольку отдельные вопросы требуют внимания со стороны правительства и даже президента. "Именно поэтому и проводятся такие мероприятия, как "Прямая линия", чтобы почувствовать этот накал, чтобы почувствовать этот нерв. Я думаю, что это полезная работа", - сказал он.

Глава государства также выразил несогласие с утверждением, что страна находится "на ручном управлении" и региональная власть не работает. "Конечно, многие хотят использовать эту возможность, донести до меня свою озабоченность, боль, либо даже просьбу сформулировать. Ничего здесь особенного нет, тем более что, действительно, подчас достаточно сложно пробиться на региональный или муниципальный уровень со своей проблемой. Но это совсем не значит, что у нас коллеги в регионах, муниципалитетах не работают", - сказал он.

"Просто мы не видим этой работы, ведь обращаются только те, кто пока не решил свои проблемы. А ведь огромное количество людей все-таки живут и у них что-то получается, а это и обеспечивают как раз руководители регионального и муниципального уровня. Поэтому, я бы не сказал, что только все в ручном управлении, в ручном режиме делается", - добавил президент.

Пятнадцатая по счету "Прямая линия" президента России Владимира Путина состоялась 15 июня. Она длилась 3 часа 56 минут. Глава государства ответил почти на 70 вопросов.

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