Источник: встреча Лаврова и Тиллерсона в Маниле возможна

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Встреча глав внешнеполитических ведомств США и России на полях саммита АСЕАН в Маниле возможна. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в МИД РФ.

"Такая встреча возможна", - сказал собеседник, комментируя слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что он намерен встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в эти выходные дни на полях совещаний в Маниле по линии АСЕАН и Восточноазиатского саммита.

Конгресс США на прошлой неделе принял законопроект, предусматривающий дальнейшее ужесточение режима односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР. В Сенате за этот документ проголосовали 98 законодателей, против - только два. Палата представителей тоже приняла законопроект подавляющим большинством голосов (419 против трех). Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп намерен подписать данный документ.

МИД России в пятницу предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с числом российских дипломатов и технического персонала, которые находятся в США.

Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, сокращается до 455 человек. В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности российских дипломатов в США последует зеркальный ответ, отметил МИД.

Кроме того, Россия приостановила с 1 августа использование посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном Бору.

Президент Владимир Путин в воскресенье в интервью ведущему ВГТРК Владимиру Соловьеву уточнил, что Россию должны покинуть 755 сотрудников дипмиссии США.