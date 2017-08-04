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Путин обещал подумать над предложением баллотироваться в президенты в 2018 году

Политика
4 августа, 9:07 UTC+3

С призывом выставить свою кандидатуру на ближайших выборах к главе государства обратился один из жителей поселка Черемушки в Бурятии

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Материал из 1 страницы
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ПОСЕЛОК ТАНХОЙ /Республика Бурятия/, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подумает над тем, баллотироваться ли на пост главы государства в 2018 году. С призывом выставить свою кандидатуру на ближайших выборах на пост главы государства к Путину обратился один из жителей поселка Черемушки в Бурятии во время сеанса видеосвязи с президентом, проводящим совещание по ликвидации последствий лесных пожаров в этом регионе.

"Хорошо, я подумаю, спасибо", - ответил Путин.

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