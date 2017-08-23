Путин в Сочи встретится с премьером Израиля, госсекретарем Ватикана и президентом Армении

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин планирует провести рабочий день в Сочи. Как сообщили в пресс-службе Кремля, рабочий график главы государства обещает быть крайне насыщенным: Путин проведет переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который посетит Россию с кратким рабочим визитом, примет в своей резиденции государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина, а также встретится с президентом Республики Армения Сержем Саргсяном.

Противодействие терроризму

Ключевой темой переговоров с премьером Израиля, по сообщению Кремля, станет ситуация на Ближнем Востоке и, в частности, проблема борьбы с международным терроризмом. "Планируется обмен мнениями по вопросам развития двусторонних отношений и ситуации на Ближнем Востоке, прежде всего по сирийской проблематике, борьбе с международным терроризмом и палестино-израильскому урегулированию, а также по другим темам региональной и глобальной повестки дня", - говорится в релизе пресс-службы.

19 августа в канцелярии Нетаньяху отмечали, что за последние два года он неоднократно встречался с Путиным "для обсуждения двусторонних и региональных вопросов с целью предотвращения нежелательных инцидентов между израильскими и российскими военно-воздушными силами в Сирии, что до сих пор успешно осуществляется".

Как стало известно 22 августа, руководитель внешней разведки еврейского государства "Моссад" Йоси Коэн, глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат и министр по делам Иерусалима, по вопросам окружающей среды, культурного наследия Зеэв Элькин будут сопровождать Нетаньяху во время предстоящего визита в Россию. По словам собеседника ТАСС в канцелярии израильского премьера, Элькин будет присутствовать в РФ не только в качестве министра, но будет также переводчиком премьера.

Примечательно, что накануне визита в Россию израильская делегация во главе с руководителем "Моссад" и шефом военной разведки АМАН Герцлем Халеви посетила Вашингтон для обсуждения условий соглашения о прекращении огня на юге Сирии.

На связи с Ватиканом

Также в среду российский лидер планирует принять в Сочи государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина, который находится в России с официальным визитом (до 24 августа). Как сообщили в пресс-службе Кремля, ожидается обсуждение ключевых вопросов российско-ватиканских межгосударственных отношений, в том числе в политической и культурно-гуманитарной областях. "Предполагается также обмен мнениями по актуальным темам международной повестки дня, прежде всего положению христиан в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, ситуации в Сирии и на Украине", - отметили в пресс-службе президента РФ.

В вторник на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве кардинал Пьетро Паролин подчеркнул, что российско-ватиканские отношения находятся на очень высоком уровне. Россия и Ватикан подтвердили приверженность общей позиции по борьбе с терроризмом и необходимости политического урегулирования в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Урегулирование в Нагорном Карабахе

Нагорнокарабахское урегулирование будет в центре переговоров с президентом Армении Сержем Саргсяном. "Ожидается, что лидеры двух стран обсудят актуальные вопросы российско-армянских отношений и перспективы развития сотрудничества в рамках ЕврАзЭС и Организации Договора о коллективной безопасности, в том числе рассмотрят ход реализации договоренностей, достигнутых во время официального визита президента Армении в Россию в марте этого года", - говорится в сообщении Кремля.

Также лидеры планируют обменяться мнениями по наиболее насущным международным и региональным темам, в том числе по проблематике нагорнокарабахского урегулирования.