Посольство РФ в Испании шуткой ответило на обвинения во вмешательстве в дела Каталонии

МАДРИД, 6 октября. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Посольство РФ в Испании в шутливой форме ответило на обвинения некоторых СМИ пиренейского королевства на якобы имевшее место российское вмешательство в события в Каталонии. В четверг диппредставительство распространило диалог в стиле миниатюрной пьесы, в которой посол России "побеседовал" с персонажем романа "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский" писателя Мигеля де Сервантеса (1547-1616 гг.).

Согласно сюжету этой зарисовки, в гости к дипмиссии "пришел" Санчо Панса - оруженосец Дон Кихота. "Знаменитый литературный герой, окончательно запутавшись в распространяющихся слухах, попросил посла России в Испании объяснить, что происходит, что тот с удовольствием и сделал", - говорится в тексте.

"Ваша милость, газеты пишут о механизмах российского вмешательства в каталонский кризис", - утверждает Панса. Дипломат на это отвечает: "Глупцы, дорогой Санчо. Ты, верно, еще не знаешь, но почти четыре века спустя в далекой стране под названием Россия родится писатель Михаил Булгаков, который напишет: "Никогда не читайте … газет перед обедом".

"Так что же, Ваша милость, то, что там виднеется, вовсе не великаны, а ветряные мельницы?", - удивился оруженосец Дон Кихота. "Ты прав, это настоящие ветряные мельницы, - ответил посол. - Дружба между Россией и Испанией длится уже почти 500 лет". "Помни, мой дорогой Санчо, что настоящую дружбу никто не может испортить", - заверил дипломат.

"Значит, Ваша милость, не стоит верить слухам о руке России в Каталонии?", - спросил Панса. "Не сердись, Санчо, и не огорчайся: мало ли что про тебя скажут, а то ведь этому конца не будет, - объяснил посол. - Лишь бы у тебя совесть была чиста, так пусть себе говорят, что хотят, пытаться же привязать языки сплетникам - это все равно что загородить поле воротами".

Обвинения СМИ

Ранее газета El Pais утверждала, что хакеры, находящиеся на территории России, якобы помогают властям Каталонии поддерживать в рабочем состоянии сайт о референдуме о независимости. Кроме того, издание писало о необъективном освещении в некоторых российских СМИ ситуации в регионе. Вслед за этим испанская центристская партия "Граждане" попросила правительство страны проинформировать о возможном использовании Россией каталонского референдума о независимости "с целью нанесения удара по европейскому проекту".

Несмотря на это, испанская дипмиссия в Москве поблагодарила МИД РФ за позицию в вопросе каталонского плебисцита.

28 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию в Каталонии внутренним делом Испании и подчеркнула, что Москва уважает суверенитет и территориальную целостность страны. По ее словам, так называемый референдум о независимости, равно как другие односторонние инициативы местных законодателей воспринимаем в контексте принятых по данным вопросам решений Конституционного суда Испании.

Референдум в Каталонии

В воскресенье в Каталонии прошло голосование по вопросу выхода из состава Испании. Участие в нем приняли 2,26 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев. При этом 90% участников голосования высказались за независимость.

Мадрид считает этот референдум нелегитимным. В Барселоне же еще до голосования заявили, что плебисцит будет иметь законную и юридически обязывающую силу.