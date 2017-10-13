Захарова: Израиль последовал дурному примеру США, решив выйти из ЮНЕСКО

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МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Решение Израиля о выходе из ЮНЕСКО вызывает сожаление.
Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном в пятницу на сайте российского дипведомства.
"Данное решение руководства Израиля, которое последовало дурному примеру США, вызывает только сожаление", - заявила она.
Как указала дипломат, "заявление о выходе Израиля из ЮНЕСКО прозвучало именно в тот момент, когда в организации начала прослеживаться тенденция к снятию накала политизированности при рассмотрении палестинских резолюций, касающихся сохранности Старого города Иерусалима, восстановления и развития Сектора Газа, а также вопросов культуры, образования, гендерного равенства и работы с молодежью на палестинских территориях".
Захарова констатировала, что в результате этого решения российско-израильское сотрудничество на площадке ЮНЕСКО прекратится. "При этом речь идет о таких важных программах, как профилактика экстремизма и радикализма посредством образования, и о мероприятиях, посвященных Международному дню памяти жертвам Холокоста", - отметила официальный представитель МИД РФ.
В четверг США объявили о выходе из ЮНЕСКО.