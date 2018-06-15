Посольство РФ: провокации с применением химоружия в Сирии совершаются по одному сценарию

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в США, комментируя заявление Госдепартамента, отметило в четверг, что провокации с применением химоружия в Сирии осуществляются по одному сценарию.

"Даже руководитель пресс-службы Госдепартамента не сможет отрицать, что провокации с использованием химоружия в Сирии осуществляются по одному и тому же сценарию. Позвольте напомнить о громком разоблачении инсценированной химатаки в городе Дума", - подчеркнуло посольство в своем Twitter.

Even @statedeptspox cannot deny any CW provocation in #Syria having the same scenario⬇️ Let's remind you about the loud exposure of the staged #Douma 'attack':

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Reveal #US 'Novichok' files! Destroy your CW stockpiles! https://t.co/XwqxWYqP5i — Russia in USA (@RusEmbUSA) 14 июня 2018 г.

Российская дипмиссия также призвала США уничтожить все свои запасы химоружия и рассекретить данные об отравляющем веществе (ОВ) нервно-паралитического действия "Новичок".

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт заявила в среду, что США и их союзники не готовят никаких провокаций с использованием химоружия в Сирии. По ее словам, "Минобороны России ложно утверждает, что американские войска и "Сирийская свободная армия" (ССА) готовятся инсценировать нападение с использованием химоружия в Сирии". "В то время как Россия применила вещество нервно-паралитического действия в Солсбери и препятствует привлечению [президента Сирии Башара] Асада к ответственности за неоднократные химатаки в Сирии, мы [США] соблюдаем положения Конвенции о запрещении химоружия", - написала Науэрт в своем Twitter.

Ранее представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам, что боевики ССА при участии американского спецназа могут пойти на применение в сирийской провинции Дейр-эз-Зор хлора, чтобы дать США повод для нового удара по гособъектам Сирии. Для имитации очередной "химатаки режима против мирного населения" боевиками ССА в населенный пункт Хакль Аль-Джафра завезены баллоны с хлором, отметил он. "Постановочный видеоролик после распространения в западных СМИ должен послужить новым поводом для нанесения авиацией коалиции во главе с США удара по гособъектам Сирии", - добавил генерал-майор.

В начале апреля несколько НПО, в том числе "Белые каски", распространили сообщения о якобы имевшем место 7 апреля применении правительственными войсками химоружия в сирийском городе Дума. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование этого района, но не нашли там следов использования химоружия. Однако 14 апреля США, Великобритания и Франция, воспользовавшись неподтвержденной информацией о химатаке как предлогом, без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии.

Задержки в ликвидации химоружия

Россия и США обязаны были ликвидировать свои запасы химоружия в соответствии с подписанной ими Конвенцией о запрещении химоружия, вступившей в силу в 1997 году. В ней оговаривается, что химоружие должно быть уничтожено не позднее 2007 года. Что касается России, то инспекторы Организации по запрещению химического оружия подтвердили, что Москва полностью выполнила взятые на себя обязательства.

Пентагон же несколько раз сдвигал сроки завершения программы ликвидации своего арсенала ОВ: с 2007 года на 2012-й, потом на 2017-й, на 2021-й, затем на 2023 год. По данным армейского Управления по химоружию, из заявленных запасов в объеме почти 31,1 тыс. тонн осталось утилизировать 2,6 тыс. тонн иприта и 523 тонны нервно-паралитических ОВ.

О существовании ОВ "Новичок" стало известно в начале марта, когда власти Великобритании заявили, что именно им были отравлены в Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Лондон утверждал, что "Новичок" разрабатывался в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон, а также США и несколько других стран, выслали свыше 150 российских дипломатов, в ответ Москва предприняла зеркальные меры.

Руководитель химико-аналитической лаборатории Минобороны РФ Игорь Рыбальченко сообщил 25 марта в эфире телеканала "Россия 1", что формула "Новичка" была опубликована в США еще в 1998 году. Тогда в ответ на запрос корреспондента ТАСС представитель Пентагона подполковник Мишель Балданза заявила, что минобороны США не занималось разработкой "Новичка".