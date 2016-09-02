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Директор и главный инженер сгоревшей в Москве типографии объявлены в розыск

Происшествия
2 сентября, 12:21 UTC+3
Им заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности")
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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Директор и главный инженер сгоревшей типографии на северо-востоке Москвы объявлены в розыск после пожара, в результате которого погибли 17 человек. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

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"Генеральному директору типографии ООО "Печатный экспресс" Сергею Москвину и главному инженеру данной компании Антону Яцкову, ответственному за соблюдение требований пожарной безопасности, следователями заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности")", - сказала представитель ГСУ, отметив, что обвиняемые объявлены в федеральный розыск.

Утром 27 августа в одном из складских помещений по Алтуфьевскому шоссе в Москве произошло возгорание, распространившееся по всей площади 4-этажного здания. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 16 человек, еще один скончался в больнице.

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"Для расследования уголовного дела была создана следственная группа, в которую вошли 14 следователей и 7 экспертов-криминалистов. Непрерывная работа сотрудников на протяжении двух суток позволила в кратчайшие сроки произвести все необходимые следственные действия и назначить более 30 судебно-медицинских экспертиз, осуществление которых продолжают обеспечивать 10 судебно-медицинских экспертов бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения Москвы", - сообщила Иванова.

Родственники всех погибших признаны потерпевшими.

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