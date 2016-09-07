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Вода ушла из 2,2 тыс. домов в пострадавших от паводка районах Приморья

Происшествия
7 сентября, 6:38 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 7, сентября. /ТАСС
Остаются подтопленными 774 дома в десяти муниципальных образованиях
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. жилых домов освободились от воды в пострадавших от паводка районах Приморского края, сообщается в среду в официальной сводке Дальневосточного регионального центра (ДВРЦ) МЧС.

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"По состоянию на утро 7 сентября, от воды освободились 2247 жилых домов, остаются подтопленными 774 дома в десяти муниципальных образованиях. Кроме этого, подтоплен 2931 приусадебный участок", - говорится в сообщении. Накануне ТАСС сообщал, что в Приморье вода ушла из 656 домов.

В пунктах временного размещения остаются 218 человек, в том числе 78 детей. Люди обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости, им оказывают медицинскую и психологическую помощь. "Всего из подтопленных районов края с начала подтопления эвакуировано 897 человек, в том числе 153 ребенка. В готовности к развертыванию находятся 24 пункта", - добавили в ДВРЦ МЧС.

Во вторник вертолет Ми-26 МЧС доставил во Владивосток 153 человека, в том числе восемь детей, из медицинских учреждений сел Лазовского, Ольгинского и Тернейского районов, которые оказались отрезаны тайфуном от "большой земли".

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За прошедшие сутки авиация МЧС доставила в пострадавшие районы более девяти тонн воды и пяти тонн гуманитарной помощь. Всего в зону паводка перевезено 64 тонны гуманитарной помощи, в том числе сто бензоагрегатов и 50 световых башен.

По данным ведомства, в Приморье продолжится подъем уровня воды в реках у восточного побережья на территории Лазовского, Кавалеровского, Ольгинского, Дальнегорского, Тернейского районов на 0,7-1,3 метра до отметок неблагоприятного гидрологического явления.

Тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка объявлен режим ЧС федерального уровня.

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