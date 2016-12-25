Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.12:
$ 60.85
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Министр транспорта возглавит правкомиссию по причинам авиакатастрофы Ту-154

Происшествия
25 декабря, 12:52 дата обновления: 25 декабря, 13:37 UTC+3 МОСКВА 25, декабря. /ТАСС
В пресс-службе кабмина уточнили, что комиссия создается с целью выяснения обстоятельств случившегося и для оказания помощи семьям погибших
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительственную комиссию по выяснению причин катастрофы Ту-154 в районе Сочи по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева возглавил министр транспорта Максим Соколов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Смотрите также
Путин выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе

"По указанию президента РФ Владимира Путина создается правительственная комиссия в связи с катастрофой самолета Ту-154 в районе Сочи", - сообщили в пресс-службе. "Комиссия создается с целью выяснения обстоятельств случившегося и для оказания помощи семьям погибших", - уточнили в правительстве.

"По поручению Медведева, комиссию, в которую войдут представители всех ключевых ведомств, возглавит министр транспорта Максим Соколов", - сказали в пресс-службе. "В настоящее время глава Минтранса вылетает в Сочи", - добавили в правительстве.

Как сообщается на сайте Министерства транспорта РФ, Максим Соколов выразил соболезнования родным и семьям погибших пассажиров в авиакатастрофе лайнера Ту-154.  "Это страшная трагедия и невосполнимое горе для семей погибших. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким жертв катастрофы. Желаю стойкости и мужества, чтобы пережить эту тяжелую ситуацию!" - говорится в сообщении.

Максим Соколов вылетает в Сочи в связи с крушением Ту-154, добавили в ведомстве.

Смотрите также

Обнаружены тела четырех погибших на месте крушения Ту-154 в Сочи
СК возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны
Минобороны РФ опубликовало списки пассажиров разбившегося Ту-154

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Крушение Ту-154 Минобороны РФ
В других СМИ
Фото
5
В московском регионе задержаны семь членов экстремистской организации "Таблиги Джамаат"
8
В переходе у метро "Коломенская" в Москве произошел взрыв
7
Полиция Мексики сообщила о девяти погибших при взрыве на рынке фейерверков
Интересное
14 лучших фото недели: похороны посла, "прыжок веры" и "снежная" волна
Оправданные историей. Кого мы потеряли в уходящем году
Импорт и экспорт: динамика внешнеэкономических связей России
Россия 2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Крушение самолета Ту-154 Минобороны РФ. Хроника событий
2
Путин объявил 26 декабря днем общенационального траура
3
"Ее жизнь - это подвиг": реакция на гибель доктора Лизы
4
Обнаружены фрагменты тел погибших в катастрофе Ту-154
5
Минобороны РФ опубликовало списки пассажиров разбившегося Ту-154
6
Биография Елизаветы Глинки
7
По погибшим в авиакатастрофе под Сочи объявлен траур
Темы дня