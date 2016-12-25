Министр транспорта возглавит правкомиссию по причинам авиакатастрофы Ту-154

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Правительственную комиссию по выяснению причин катастрофы Ту-154 в районе Сочи по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева возглавил министр транспорта Максим Соколов. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"По указанию президента РФ Владимира Путина создается правительственная комиссия в связи с катастрофой самолета Ту-154 в районе Сочи", - сообщили в пресс-службе. "Комиссия создается с целью выяснения обстоятельств случившегося и для оказания помощи семьям погибших", - уточнили в правительстве.

"По поручению Медведева, комиссию, в которую войдут представители всех ключевых ведомств, возглавит министр транспорта Максим Соколов", - сказали в пресс-службе. "В настоящее время глава Минтранса вылетает в Сочи", - добавили в правительстве.

Как сообщается на сайте Министерства транспорта РФ, Максим Соколов выразил соболезнования родным и семьям погибших пассажиров в авиакатастрофе лайнера Ту-154. "Это страшная трагедия и невосполнимое горе для семей погибших. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким жертв катастрофы. Желаю стойкости и мужества, чтобы пережить эту тяжелую ситуацию!" - говорится в сообщении.

Максим Соколов вылетает в Сочи в связи с крушением Ту-154, добавили в ведомстве.