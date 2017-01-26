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В Москве за сутки произошло около двух тысяч ДТП

Происшествия
26 января, 9:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС
Количество аварий в два раза превысило показатель прошлого дня
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© АГН "Москва"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Около 2 тысяч ДТП зафиксировано за минувшие сутки в Москве, в них пострадали 30 человек и один человек погиб. Накануне в столице было зафиксировано 827 ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

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"За минувшие сутки на дорогах Москвы зарегистрировано 1940 ДТП с материальным ущербом. В 27 авариях один человек погиб и 30 пострадали. Задержаны 62 водителя за управление автомобилями в состоянии алкогольного опьянения", - сказали в пресс-службе.

Причинами большинства произошедших аварий стало несоблюдение скоростного режима, дистанции и опасные маневрирования в сложных погодных условиях.

В управлении призвали водителей в связи с тяжелой дорожной обстановкой быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим и выполнять предписания дорожных знаков.

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