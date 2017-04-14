Экс-главу Марий Эл обвинили в получении многомиллионной взятки

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову предъявлено обвинение в получении взятки в размере 235 млн руб. Следственный комитет РФ просит арестовать бывшего чиновника. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Маркелова Л.И., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Обвиняемый и иные участники процесса уже находятся в здании суда", - сказала она, отметив, что рассмотрение ходатайства начнется в ближайшее время.

Обвинение во взяточничестве предъявлено также руководителю телекомпании "Регион 12" Наталье Кожановой, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Кожанову СК также просит заключить под стражу.

Маркелов был задержан 13 апреля в Йошкар-Оле по подозрению в получении взятки в размере более 235 млн руб. По данным СК, он получил через Наталью Кожанову взятку от учредителя птицефабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша за покровительство и содействие при выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

По словам Трунова, взятку, по мнению СК, его подзащитный получил через посредника в виде векселей на предъявителя, которые потом были обналичены, а деньги переведены на счет телекомпании. Речь идет о периоде 2015-2016 гг., при этом точное время и место получения взятки следствием не установлено, рассказал Трунов.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки"), ч. 5 ст. 291 ("Дача взятки") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Ни Маркелов, ни Криваш не признают своей вины и категорически отвергают все подозрения следствия.