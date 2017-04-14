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Экс-главу Марий Эл обвинили в получении многомиллионной взятки

Происшествия
14 апреля, 12:01 дата обновления: 14 апреля, 12:41 UTC+3
Следственный комитет ходатайствует об аресте Леонида Маркелова
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Леонид Маркелов

Леонид Маркелов

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Экс-главе Марий Эл Леониду Маркелову предъявлено обвинение в получении взятки в размере 235 млн руб. Следственный комитет РФ просит арестовать бывшего чиновника. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Маркелова Л.И., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Обвиняемый и иные участники процесса уже находятся в здании суда", - сказала она, отметив, что рассмотрение ходатайства начнется в ближайшее время.

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Источник: экс-глава Марий Эл активно продвигал интересы птицефабрики "Акашевская"
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Обвинение во взяточничестве предъявлено также руководителю телекомпании "Регион 12" Наталье Кожановой, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Кожанову СК также просит заключить под стражу.

Маркелов был задержан 13 апреля в Йошкар-Оле по подозрению в получении взятки в размере более 235 млн руб. По данным СК, он получил через Наталью Кожанову взятку от учредителя птицефабрики ОАО "Акашевская" Николая Криваша за покровительство и содействие при выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

По словам Трунова, взятку, по мнению СК, его подзащитный получил через посредника в виде векселей на предъявителя, которые потом были обналичены, а деньги переведены на счет телекомпании. Речь идет о периоде 2015-2016 гг., при этом точное время и место получения взятки следствием не установлено, рассказал Трунов.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки"), ч. 5 ст. 291 ("Дача взятки") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Ни Маркелов, ни Криваш не признают своей вины и категорически отвергают все подозрения следствия.

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