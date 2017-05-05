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Разбившимся в Башкирии вертолетом Robinson управлял опытный пилот

Происшествия
5 мая, 10:42 UTC+3 УФА УФА 5, мая. /ТАСС

На счету пилота свыше 10 тыс. часов налета, уточнили в Приволжской транспортной прокуратуре

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УФА, 5 мая. /ТАСС/. Погибший пилот вертолета Robinson, разбившегося в Башкирии с двумя пассажирами на борту, обладал большим опытом управления. Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.

"На счету пилота вертолета свыше 10 тыс. часов налета. Это большой опыт управления", - сказала она.

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На данный момент рассматриваются несколько версий случившегося: техническая неисправность вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия.

Следствием установлено, что 4 мая в 9:00 мск вертолет, принадлежащий авиакомпании ЗАО "Лайт Эйр", проводил мониторинг лесопожарной обстановки. В 13:20 мск он пропал с радаров, незамедлительно была объявлена тревога и организована поисковая операция. Спустя 3 часа самолет МЧС России Ан-2 обнаружил обломки "Робинсона" вблизи села Межгорье, в 20 км от Белорецка. Командир воздушного судна и двое пассажиров вертолета погибли.

Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" УК РФ. К месту происшествия спустились парашютисты, чтобы вывезти тела.

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