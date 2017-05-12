Источник: утечки информации при вирусной атаке на компьютеры МВД РФ не произошло

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Утечки информации в результате вирусной атаки на компьютеры МВД России не зафиксировано. Об этом в пятницу ТАСС сообщил информированный источник.

"В результате вирусной атаки утечки информации во внешнюю среду не произошло", - сказал собеседник агентства.

Департаментом информационных технологий, связи и защиты информации МВД России в пятницу была зафиксирована вирусная атака на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows. Благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи зараженных компьютеров, что составляет менее 1%. Серверные ресурсы ведомства не подверглись заражению благодаря использованию других операционных систем и отечественных серверов с российским процессором "Эльбрус". В настоящий момент вирус локализован, проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению средств антивирусной защиты.

Корпорация Microsoft сегодня обновила операционную систему Windows и бесплатную антивирусную систему компании, обеспечив защиту от вируса-шифровальщика WannaCry, с помощью которого хакеры сегодня атаковали компьютеры по всему миру. Об этом ТАСС сообщила ранее пресс-секретарь Microsoft Кристина Давыдова.

По данным "Лаборатории Касперского", было зафиксировано 45 тыс. попыток хакеров атаковать компьютеры по всему миру с помощью WannaCry (Wanna Decryptor). Хакеры пытались атаковать компьютеры в 74 странах, наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

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