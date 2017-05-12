Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Источник: утечки информации при вирусной атаке на компьютеры МВД РФ не произошло

Происшествия
12 мая, 23:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, мая. /ТАСС

Вирус локализован, сотрудники ведомства проводят технические работы по его уничтожению и обновлению средств антивирусной защиты

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Утечки информации в результате вирусной атаки на компьютеры МВД России не зафиксировано. Об этом в пятницу ТАСС сообщил информированный источник.

"В результате вирусной атаки утечки информации во внешнюю среду не произошло", - сказал собеседник агентства.

Смотрите также

Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься

Департаментом информационных технологий, связи и защиты информации МВД России в пятницу была зафиксирована вирусная атака на персональные компьютеры ведомства, находящиеся под управлением операционной системы Windows. Благодаря своевременно принятым мерам было блокировано порядка тысячи зараженных компьютеров, что составляет менее 1%. Серверные ресурсы ведомства не подверглись заражению благодаря использованию других операционных систем и отечественных серверов с российским процессором "Эльбрус". В настоящий момент вирус локализован, проводятся технические работы по его уничтожению и обновлению средств антивирусной защиты.

Корпорация Microsoft сегодня обновила операционную систему Windows и бесплатную антивирусную систему компании, обеспечив защиту от вируса-шифровальщика WannaCry, с помощью которого хакеры сегодня атаковали компьютеры по всему миру. Об этом ТАСС сообщила ранее пресс-секретарь Microsoft Кристина Давыдова.

По данным "Лаборатории Касперского", было зафиксировано 45 тыс. попыток хакеров атаковать компьютеры по всему миру с помощью WannaCry (Wanna Decryptor). Хакеры пытались атаковать компьютеры в 74 странах, наибольшее число попыток заражений наблюдается в России.

Самые масштабные и значимые атаки компьютерных вирусов в мире. Досье

Смотрите также

Компьютеры МВД подверглись вирусной атаке

Сбербанк зафиксировал попытки хакерской атаки на инфраструктуру банка

МЧС России отразило все попытки вирусных атак на свои компьютеры

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Всемирная атака хакеров
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кибератака мирового масштаба: вирус WannaCry и как от него защититься
2
МЧС России отразило все попытки вирусных атак на свои компьютеры
3
Ушаков: Москва готова на ответные меры, если США не вернут изъятую дипсобственность РФ
4
Эксперт: России необходимо уйти с МКС, создав замену вместе со странами БРИКС
5
Москвичи смогут получить деньги взамен квартиры по программе реновации
6
Источник: над Черным морем обнаружен тяжелый беспилотник США
7
Microsoft обновил Windows для защиты от вируса, атаковавшего компьютеры по всему миру
Темы дня
Загрузка...
Реклама