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Очевидцы: сильный запах газа предшествовал взрыву в доме в Волгограде

Происшествия
16 мая, 17:34 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

Свидетели сообщили, что за полчаса до ЧП сотрудники газовой службы обходили квартиры и советовали открыть окна

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ВОЛГОГРАД, 16 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Сотрудники газовой службы за полчаса до взрыва газа в жилом доме в Волгограде обходили квартиры и советовали открыть окна в квартирах, рассказали очевидцы корреспонденту ТАСС на месте ЧП.

"За полчаса до взрыва к моей знакомой, которая живет в обрушенном подъезде, пришли сотрудники газовой службы и посоветовали открыть окна, потому что запах газа был в районе этого дома с самого утра",- сказала местная жительница. Ее знакомая решила не рисковать и покинула квартиру до взрыва. "Это и спасло ее жизнь", - добавила собеседница агентства.

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"Да, запах газа здесь стоял сильнейший, многие прохожие спрашивали, чем так воняет", - сказал находившийся на месте ЧП мужчина.

Слова очевидцев подтверждает тот факт, что сразу после взрыва на месте ЧП корреспондент ТАСС увидел несколько сотрудников газовой службы, один из которых держался за голову: было непонятно, контужен он или так переживает случившееся. Переговорить с ним не дали сотрудники полиции.

Студентка колледжа газа и нефти Софья Бондарева рассказала, что была на занятиях, когда услышала взрыв. "В колледже все окна задрожали, мы с ребятами выбежали на балкон и увидели сильный дым со стороны дома. Из обрушенного подъезда выбрался мужчина, потом хотел вернуться обратно, но его уже не пускали прибывшие спасатели",- сказала она.

При взрыве бытового газа в жилом доме в Волгограде, который произошел 16 мая, три человека погибли, 11 пострадали. Причиной ЧП, по предварительным данным, стало повреждение газопровода при незаконном подключении к водоводу, а работы выполняла компания, не имевшая на них разрешения. По данным областного управления Следственного комитета России, ремонтников нанял владелец расположенного вблизи дома киоска, работы проводились без согласования с газовыми службами.

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