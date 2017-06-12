Минздрав Забайкалья опубликовал предварительный список пострадавших в ДТП с паломниками

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ЧИТА, 12 июня. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Забайкальского края опубликовало список пострадавших в ДТП с паломниками, на данный момент опознаны только трое из 11 погибших. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"На данный час опознано только три погибших. По некоторым пострадавшим также информация уточняется", - сказали в Минздраве.
В списке ведомства 51 человек, включая 11 жертв ДТП. В числе пострадавших - трое подростков в возрасте 15, 16 и 17 лет.
Как сообщалось ранее, автобус с паломниками упал с насыпи высотой до 30 м в районе поселка Хохотуй Петровск-Забайкальского района, на 702-м км трассы "Байкал", где велись дорожные работы. В результате погибли 11 человек, в том числе ребенок, 36 были госпитализированы.
Паломники, которых перевозил автобус, возвращались в Читу из села Урлук Красночикойского района, где находится обитель преподобного Варлаама, пустынника Чикойского.
Полиция возбудила уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Следственный комитет проводит проверку по ст. 238 - об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.