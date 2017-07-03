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Водителю автобуса, попавшего в ДТП в Татарстане, заочно продлили задержание на 72 часа

Происшествия
3 июля, 19:40 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 3, июля. /ТАСС

В настоящее время водитель находится в ожоговом отделении Республиканской клинической больницы. Меру пресечения ему будут избирать после улучшения самочувствия

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КАЗАНЬ, 3 июля. /ТАСС/. Приволжский районный суд Казани заочно продлил на 72 часа срок задержания одного из водителей автобуса, попавшего в воскресенье, 2 июля, в ДТП в Заинском районе Татарстана. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главного следственного управления МВД по Татарстану.

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"Водителю продлили срок задержания на 72 часа", - сказали в пресс-службе.

Авария, в которой погибли 14 человек, в том числе четверо детей, и еще 15 пострадали, произошла в воскресенье, 2 июля, в Заинском районе Татарстана. Автомобиль "КамАЗ", буксировавший грузовик MAN, столкнулся с пассажирским автобусом Neoplan, который опрокинулся и загорелся, водитель грузовика не пострадал.

Водитель автобуса в настоящее время находится в ожоговом отделении Республиканской клинической больницы. По данным МВД Татарстана, меру пресечения ему будут избирать после улучшения самочувствия и по разрешению медиков. Второй водитель автобуса и водитель грузовика задержаны в воскресенье по статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Мера пресечения пока не избрана.

Автобус Neoplan принадлежал компании "Евразийская корпорация автовокзалов". По данным следствия, фирма, предварительно, не имела, разрешения на перевозку детей, водители должны были сменяться каждые четыре часа, но это правило не соблюдалось. Главе компании-владельца автобуса Оксане Никитиной, задержанной накануне по делу о ДТП, избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Уголовное дело по факту ДТП, возбужденное главным следственным управлением МВД по Татарстану по статье УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", передано в следственный департамент МВД России.

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Темы
ДТП с "КамАЗом" и пассажирским автобусом в Татарстане
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