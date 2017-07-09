СК подтвердил проведение проверки по факту смерти Антона Носика

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту смерти российского медиаменеджера и блогера Антона Носика. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Елена Фокина, отвечая на вопрос ТАСС.
"9 июля тело Антона Носика без внешних признаков насильственной смерти было обнаружено в одном из домов зоны отдыха курорта "Пирогово" поселка Пансионат Клязьминское Водохранилище городского округа Мытищи", - сказала она.
Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Носик скончался в ночь на воскресенье на 52-м году жизни. Он был стартап-менеждером, журналистом и известным блогером. Работал редактором таких ресурсов, как lenta.ru, gazeta.ru и vesti.ru. Его блог, по версии "Яндекса", занимал 10-е место в топе рунета.