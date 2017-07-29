Глубина в месте гибели сухогруза у берегов Крыма составляет 1,5 тыс. метров

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Глубина в месте гибели сухогруза у берегов Крыма составляет 1,5 тыс. метровПроисшествия 29 июля, 13:20
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СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Гибель сухогруза Anda в субботу у берегов Крыма произошла в штормовых условиях, глубина в месте крушения составляет 1,5 тыс. метров.
Об этом ТАСС сообщили в севастопольском Морском спасательном подцентре Росморречфлота.
"Были штормовые погодные условия (в момент крушения корабля - прим. ТАСС), глубина (в этом месте - прим. ТАСС) - 1,5 тыс. метров", - сказали в спасцентре.
Спасателям не известно о перспективах поднятия судна со дна моря, однако, по их мнению, с таких глубин поднимать судно нецелесообразно из-за дороговизны операции.
Ранее сообщалось, что в субботу утром в Черном море в нейтральных водах в 40 километрах от побережья Крыма опрокинулся сухогруз Anda под флагом Того. На борту находился экипаж из девяти человек - граждан Сирии и Индии. Сухогруз перевозил пшеницу. В ходе спасательной операции была обнаружена лодка с тремя членами экипажа сухогруза, позже был обнаружен плот с еще пятерыми моряками, поиски еще одного продолжаются. Состояние всех спасенных удовлетворительное.