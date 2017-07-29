Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глубина в месте гибели сухогруза у берегов Крыма составляет 1,5 тыс. метров

Происшествия
29 июля, 13:20 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Спасатели считают, что с таких глубин поднимать судно нецелесообразно из-за дороговизны операции

Поделиться
Материал из 1 страницы
© МЧС России/ТАСС, архив

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Гибель сухогруза Anda в субботу у берегов Крыма произошла в штормовых условиях, глубина в месте крушения составляет 1,5 тыс. метров.

Смотрите также

Сухогруз Anda. Досье

Об этом ТАСС сообщили в севастопольском Морском спасательном подцентре Росморречфлота.

"Были штормовые погодные условия (в момент крушения корабля - прим. ТАСС), глубина (в этом месте - прим. ТАСС) - 1,5 тыс. метров", - сказали в спасцентре.

Спасателям не известно о перспективах поднятия судна со дна моря, однако, по их мнению, с таких глубин поднимать судно нецелесообразно из-за дороговизны операции.

Ранее сообщалось, что в субботу утром в Черном море в нейтральных водах в 40 километрах от побережья Крыма опрокинулся сухогруз Anda под флагом Того. На борту находился экипаж из девяти человек - граждан Сирии и Индии. Сухогруз перевозил пшеницу. В ходе спасательной операции была обнаружена лодка с тремя членами экипажа сухогруза, позже был обнаружен плот с еще пятерыми моряками, поиски еще одного продолжаются. Состояние всех спасенных удовлетворительное.

Смотрите также

Потерпевший крушение у берегов Крыма сухогруз полностью ушел под воду

В Крыму спасены восемь моряков с перевернувшегося сухогруза Anda

МЧС: потерпевший крушение в Черном море сухогруз вышел в рейс в шторм

Поиски шестерых членов экипажа опрокинувшегося сухогруза осложнены штормом

В Крыму опрокинулся сухогруз, три человека спасены

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крушение сухогруза Anda в Черном море
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Полеты с неограниченными возможностями
Фото
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
18
Сергей Полонский - бизнесмен, скандалист, фигурант уголовного дела
4
Несколько микрорайонов Нарьян-Мара затоплены из-за половодья
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Министр обороны Румынии назвал "неуместной" реакцию Рогозина на отказ пропустить самолет
2
Косачев намерен выяснить долю несогласованных программ содействия США в РФ
3
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
4
Самый теплый день зафиксирован в Москве
5
Мамиашвили назвал убийцу российского борца Власко нелюдем
6
Трое россиянин пострадали при пожаре в отеле в Турции
7
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама