Глубина в месте гибели сухогруза у берегов Крыма составляет 1,5 тыс. метров

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Гибель сухогруза Anda в субботу у берегов Крыма произошла в штормовых условиях, глубина в месте крушения составляет 1,5 тыс. метров.

Об этом ТАСС сообщили в севастопольском Морском спасательном подцентре Росморречфлота.

"Были штормовые погодные условия (в момент крушения корабля - прим. ТАСС), глубина (в этом месте - прим. ТАСС) - 1,5 тыс. метров", - сказали в спасцентре.

Спасателям не известно о перспективах поднятия судна со дна моря, однако, по их мнению, с таких глубин поднимать судно нецелесообразно из-за дороговизны операции.

Ранее сообщалось, что в субботу утром в Черном море в нейтральных водах в 40 километрах от побережья Крыма опрокинулся сухогруз Anda под флагом Того. На борту находился экипаж из девяти человек - граждан Сирии и Индии. Сухогруз перевозил пшеницу. В ходе спасательной операции была обнаружена лодка с тремя членами экипажа сухогруза, позже был обнаружен плот с еще пятерыми моряками, поиски еще одного продолжаются. Состояние всех спасенных удовлетворительное.