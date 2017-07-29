Росморречфлот: решение о выходе в шторм принимал капитан затонувшего в Крыму сухогруза

В Суздале открылся памятник Андрею ТарковскомуКультура 29 июля, 15:52
Исинбаева открыла армейское дерби между ЦСКА и "СКА-Хабаровском"Спорт 29 июля, 15:25
Баскетболист Кевин Дюрант провел в Индии рекордную по массовости тренировкуСпорт 29 июля, 14:46
Австралийка Иффланд стала чемпионкой мира в хайдайвингеСпорт 29 июля, 14:38
Российские ватерполисты заняли восьмое место на чемпионате мира в БудапештеСпорт 29 июля, 14:15
Трое россиянин пострадали при пожаре в отеле в ТурцииПроисшествия 29 июля, 14:11
Казань или Сочи могут принять Всемирные игры 2025 годаСпорт 29 июля, 13:56
Ди Реста заменил почувствовавшего недомогание Массу в "Уильямсе" на Гран-при ВенгрииСпорт 29 июля, 13:44
Мамиашвили назвал убийцу российского борца Власко нелюдемСпорт 29 июля, 13:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /Корр. ТАСС /. Решение о выходе судна в условиях объявленного штормового предупреждения, скорее всего, было принято самим капитаном затонувшего у берегов Крыма сухогруза Anda. Портовые власти Керчи на это решение повлиять не могли, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.
"Если объявляется предупреждение о шторме, решение [о выходе из порта] принимается капитаном судна. В этом случае (в ситуации с сухогрузом Anda - прим. ТАСС) надо спрашивать у капитана сухогруза", - отметили в пресс-службе Росморречфлота.
По данным ведомства, сухогруз Anda вышел в море из порта Керчь. Накануне управление МЧС по Крыму объявляло штормовое предупреждение.
Ранее сообщалось, что в субботу утром в Черном море в нейтральных водах в 40 километрах от побережья Крыма опрокинулся сухогруз Anda под флагом Того. На борту находился экипаж из девяти человек - граждан Сирии и Индии. Сухогруз перевозил 24 тыс. тонн пшеницы.
В ходе спасательной операции была обнаружена лодка с тремя членами экипажа сухогруза, позже был обнаружен плот с еще пятью моряками, в числе поднятых из воды был и капитан. Состояние всех спасенных удовлетворительное. Поиски еще одного члена экипажа сухогруза продолжаются.