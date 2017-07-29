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Росморречфлот: решение о выходе в шторм принимал капитан затонувшего в Крыму сухогруза

Происшествия
29 июля, 14:47 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ июля. /Корр., ТАСС

Управление МЧС по Крыму накануне сообщало о неблагоприятных погодных условиях

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /Корр. ТАСС /. Решение о выходе судна в условиях объявленного штормового предупреждения, скорее всего, было принято самим капитаном затонувшего у берегов Крыма сухогруза Anda. Портовые власти Керчи на это решение повлиять не могли, сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

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"Если объявляется предупреждение о шторме, решение [о выходе из порта] принимается капитаном судна. В этом случае (в ситуации с сухогрузом Anda - прим. ТАСС) надо спрашивать у капитана сухогруза", - отметили в пресс-службе Росморречфлота.

По данным ведомства, сухогруз Anda вышел в море из порта Керчь. Накануне управление МЧС по Крыму объявляло штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, что в субботу утром в Черном море в нейтральных водах в 40 километрах от побережья Крыма опрокинулся сухогруз Anda под флагом Того. На борту находился экипаж из девяти человек - граждан Сирии и Индии. Сухогруз перевозил 24 тыс. тонн пшеницы.

В ходе спасательной операции была обнаружена лодка с тремя членами экипажа сухогруза, позже был обнаружен плот с еще пятью моряками, в числе поднятых из воды был и капитан. Состояние всех спасенных удовлетворительное. Поиски еще одного члена экипажа сухогруза продолжаются.

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Крушение сухогруза Anda в Черном море
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