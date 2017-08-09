Число жертв землетрясения в Китае возросло до 12 человек

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ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли и 175 пострадали в результате произошедшего во вторник вечером землетрясения в юго-западной китайской провинции Сычуань. Как сообщило в среду Центральное китайское телевидение, власти продолжают поисково-спасательную операцию, всего в районе бедствия проживают около 210 тыс. человек.
Во вторник вечером в уезде Цзючжайгоу были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 7,0, затем последовало более 770 повторных ударов стихии.