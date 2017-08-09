Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число жертв землетрясения в Китае возросло до 12 человек

Происшествия
9 августа, 4:30 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 9, августа. /ТАСС

Более 175 человек пострадали

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли и 175 пострадали в результате произошедшего во вторник вечером землетрясения в юго-западной китайской провинции Сычуань. Как сообщило в среду Центральное китайское телевидение, власти продолжают поисково-спасательную операцию, всего в районе бедствия проживают около 210 тыс. человек.

Во вторник вечером в уезде Цзючжайгоу были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 7,0, затем последовало более 770 повторных ударов стихии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Землетрясение на юго-западе Китая
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Фото
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
5
МЧС: более 1,4 тыс. домов подтоплены в Приморье
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин
2
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧС
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
НАТО сожалеет, что Путин посетил Абхазию без согласования с Тбилиси
2
Власти Украины обеспокоены заявлениями лидера германской СвДП по Крыму
3
КНДР разрабатывает план нанесения ракетного удара по базам США на Гуаме
4
Умер основатель ВИА "Веселые ребята" Павел Слободкин
5
Инвестиции в российскую промзону в Египте составят $7 млрд
6
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
7
Около 150 тыс. человек подписаны на ПФР в социальных сетях
Темы дня
Новости партнеров
Реклама