Число жертв землетрясения в Китае возросло до 12 человек

ПЕКИН, 9 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек погибли и 175 пострадали в результате произошедшего во вторник вечером землетрясения в юго-западной китайской провинции Сычуань. Как сообщило в среду Центральное китайское телевидение, власти продолжают поисково-спасательную операцию, всего в районе бедствия проживают около 210 тыс. человек.

Во вторник вечером в уезде Цзючжайгоу были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 7,0, затем последовало более 770 повторных ударов стихии.