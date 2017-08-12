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Психологи МЧС РФ оказывают помощь родственникам шахтеров рудника "Мир"

Происшествия
12 августа, 11:26 UTC+3 МОСКВА

В оперативном штабе МЧС сообщили, что специалисты оказывают помощь на предприятии, в гостинице и по телефону горячей линии в круглосуточном режиме

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МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/ Психологи МЧС России оказывают помощь родственникам шахтеров рудника "Мир" в Якутии, судьба которых после аварии 4 августа остается неизвестной. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе МЧС по ликвидации аварии.

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Кимберлитовая трубка и рудник "Мир". Досье

"20 высокопрофессиональных психологов из МЧС, МВД и социальных служб республики постоянно находятся с родственниками шахтеров. В психологической поддержке нуждаются 14 человек, девять из них приехали из других регионов. В круглосуточном режиме организовано несколько участков психологической помощи - на предприятии, в гостинице, где остановились приезжие, а также дистанционно по телефону горячей линии", - сказал представитель оперативного штаба, добавив, что со дня аварии на руднике на горячую линию поступило 542 звонка.

"Психологи не только поддерживают эмоциональное и душевное состояние обратившихся за помощью, но и предоставляют достоверную информацию о ходе поисково-спасательной операции и мерах, принимаемых оперативным штабом. На горячую линию поступает много звонков со словами сопереживания семьям горняков. Зачастую люди предлагают посильное содействие и помощь кому особенно сложно в результате аварии на руднике", - отметил он.

По словам представитель оперштаба, администрация рудника, городские и районные власти оперативно предпринимают меры по всем просьбам и обращениям, поступающим от шахтерских семей. "Ежедневно с родственниками горняков проводят встречи представители руководства предприятия и МЧС России. Родные имеют возможность задать любой вопрос об организации поисково-спасательных работ под землей и непосредственно от ответственных лиц получить полную информацию о работах, проведенных за минувшие сутки. На таких встречах обязательно присутствуют психологи", - сказал он.

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Специалисты также проводят беседы с каждой сменой горноспасателей и горнорабочих, которые задействованы в ликвидации последствий аварийной ситуации на подземных участках рудника. Психологи продолжат свою работу в городе Мирный до тех пор, пока люди будут в ней нуждаться, подчеркнул представитель оперативного штаба МЧС по ликвидации аварии.

Технологическая авария на руднике "Мир" произошла 4 августа, в результате прорыва воды из карьера произошло затопление шахты, где в это время находился 151 человек, в тот же день были эвакуированы 142 человека. На следующий день из рудника выбрался еще один человек. Судьба восьми горняков пока остается неизвестной.

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Авария на руднике "Мир" в Якутии
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