ABC: в Сиэтле произошли столкновения между демонстрантами и полицией

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НЬЮ-ЙОРК, 14 августа. /ТАСС/. Столкновения между стражами порядка и демонстрантами произошли в воскресенье в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон). Об этом сообщил местный филиал телекомпании ABC.
По предварительным данным, полиция применила перцовые аэрозоли и светошумовые гранаты. Задержаны не менее двух манифестантов, у некоторых участников акции протеста изъяты металлические прутья. Демонстранты, о которых идет речь, пытались помешать проведению политического мероприятия, организованного в поддержку президента США Дональда Трампа.
В субботу в другом американском городе - Шарлотсвилле (штат Вирджиния) - произошли ожесточенные столкновения ультраправых радикалов и их противников, поводом стало решение властей демонтировать памятник главнокомандующему армии Конфедеративных Штатов Америки Роберту Эдварду Ли. Марш активистов, среди которых были члены расистской организации Ку-клукс-клан и неонацисты, перерос в стычки с их оппонентами. В результате десятки людей пострадали, властям пришлось ввести в городе чрезвычайное положение.
В разгар беспорядков в толпу активистов на большой скорости въехал автомобиль. Один человек погиб, около двух десятков получили травмы. Сообщается, что за рулем был 20-летний житель штата Огайо.