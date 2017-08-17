Крупный пожар на складе на северо-востоке Москвы ликвидирован

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Крупный пожар в здании склада на улице Полярная на северо-востоке Москвы удалось ликвидировать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"Пожар в настоящее время ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, сообщение о пожаре в двухэтажном здании склада на Полярной улице поступило 16 августа в 23:04 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве. Пожару был присвоен третий номер сложности из пяти возможных, к тушению были привлечены два вертолета. Пожар был локализован на площади 15 тыс. кв. метров. Пострадавших нет.