Крупный пожар на складе на северо-востоке Москвы ликвидирован

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Площадь пожара на складе на северо-востоке Москвы достигла 15 тыс. кв. метровПроисшествия 17 августа, 1:09
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МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Крупный пожар в здании склада на улице Полярная на северо-востоке Москвы удалось ликвидировать. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
"Пожар в настоящее время ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
По данным МЧС, сообщение о пожаре в двухэтажном здании склада на Полярной улице поступило 16 августа в 23:04 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве. Пожару был присвоен третий номер сложности из пяти возможных, к тушению были привлечены два вертолета. Пожар был локализован на площади 15 тыс. кв. метров. Пострадавших нет.