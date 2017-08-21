Три вертолета Росгвардии привлечены для тушения пожара в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Авиация Росгвардии привлечена для тушения пожаров в частных домах Ростова-на-Дону. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, всего для ликвидации пожаров используют три вертолета.

"Всего для решения задач привлечено три вертолета, в том числе Ми-8 и Ми-26. Экипажи этих вертолетов обладают соответствующим опытом и оборудованием. Авиация уже приступила к выполнению задач и будет ее выполнять до полного тушения пожаров", - сказал собеседник агентства.

Южный военный округ также направил для тушения вертолеты. Как сообщили в пресс-службе, в Ростов-на-Дону вылетели два Ми-8АМТШ с водосливными устройствами емкостью 5 тонн из состава бригады армейской авиации.

Для оцепления места пожара направлены 200 военнослужащих ростовского гарнизона.

МЧС России готовит к вылету самолет-амфибию Бе-200 и Ил-76.

"К тушению привлечены пожарный катер "Вьюн" МЧС России и 5 вертолетов, готовятся к применению самолеты Ил-76 и Бе-200 МЧС России", - сообщили в ГУ МЧС области. Всего в тушении задействованы более 200 человек и 50 единиц техники. Группировка продолжает увеличиваться.