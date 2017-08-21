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В районе пожара в Ростове-на-Дону шесть кварталов отключены от газа и света

Происшествия
21 августа, 16:54 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 21, августа. /ТАСС

В пресс-службе МЧС сообщили, что подачу ресурсов возобновят после локализации пожара

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 августа. /ТАСС/. Шесть жилых кварталов в районе крупного пожара в Ростове-на-Дону отключены от газо- и энергоснабжения, сообщил журналистам замначальника Главного управления МЧС по Ростовской области Евгений Кондратьев.

"Отключены от газо- и электроснабжения шесть городских кварталов", - сказал он.

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В пресс-службе городской администрации уточнили, что электроэнергия и газоснабжение отключены в границах улиц Станиславского - Нижегородской - Нижнебульварной - Журавлева "с целью исключения повторных чрезвычайных ситуаций".

"Подача ресурсов будет возобновлена после локализации пожара", - отметили в пресс-службе.

Днем в понедельник в Ростове-на-Дону вспыхнул крупный пожар. По последним данным, горят 25 домов на общей площади около 7000 кв. метров. О жертвах сообщений не поступало. По данным областного Минздрава, за помощью к медикам обратились девять человек. Двое с ожогами госпитализированы в БСМП Ростова-на-Дону.

Пожар тушат при помощи вертолета, группировка пожарных на месте ЧП увеличивается. Пожару присвоен четвертый  уровень сложности. Спасатели эвакуировали более 500 человек из ближайших домов, в том числе из многоэтажных. Для местных жителей развернуты шесть пунктов временного размещения вместимостью 720 человек.

В них предусмотрено все самое необходимое, включая горячее питание и предметы первой необходимости.

Из-за пожара в городе введен режим чрезвычайной ситуации.

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