В Дубовском районе Волгоградской области ликвидирован природный пожар

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ВОЛГОГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Спасатели ликвидировали природный пожар в Дубовском районе Волгоградской области, который угрожал четырем населенным пунктам, сообщил в понедельник ТАСС начальник пресс-службы областного управления МЧС Дмитрий Уланов.
"В целом на утро [понедельника] все возгорания сухой растительности в регионе локализованы, открытого горения нет", - сказал он.
Природные пожары были зафиксированы в трех районах Волгоградской области. Как отметил Уланов, только за предыдущие сутки три самолета и два вертолета сбросили на очаги пожаров более 1000 тонн воды. В ночное время проливку тлеющих очагов осуществляла наземная группировка. Распространения огня на населенные пункты и дачные участки удалось предотвратить.
В области продолжает работать межведомственный оперативный штаб, в круглосуточном режиме организовано патрулирование мобильных групп. Все воздушные судна находятся в аэропорту Волгограда и готовы в случае необходимости вновь приступить к тушению возгораний.
Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа, тогда же в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации, который действует по настоящее время. Наиболее сложная обстановка сложилась в Дубовском районе, из-за пожара была проведена эвакуация из двух населенных пунктов, был перекрыт участок федеральной трассы Сызрань - Саратов - Волгоград.
26 августа природный пожар в Дубовском районе был локализован. Эвакуированные жители двух сел вернулись в свои дома.