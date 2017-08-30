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Хозяйка сгоревшего дома престарелых в Красноярске взята под домашний арест

Происшествия
30 августа, 10:49 UTC+3

При пожаре 28 августа в пансионате "Жемчужина" погибли три человека

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Сотрудники МЧС РФ у частного дома престарелых "Жемчужина", где произошел пожар. 28 августа

Сотрудники МЧС РФ у частного дома престарелых "Жемчужина", где произошел пожар. 28 августа

© Андрей Самсонов/ТАСС

КРАСНОЯРСК, 30 августа. /ТАСС/. Суд в Красноярске в среду отправил под домашний арест на два месяца хозяйку пансионата для престарелых "Жемчужина", где 28 августа при пожаре погибли три человека. Об этом в ТАСС сообщила представитель ГСУ СК по Красноярскому краю Ольга Шаманская.

"Суд Железнодорожного района избрал меру пресечения владелице частного пансионата в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - сказала она.

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Пожар в доме престарелых в Красноярске
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