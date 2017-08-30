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Выжившая в массовом убийстве под Тверью уверена, что конфликт спровоцировал "стрелок"

Происшествия
30 августа, 15:24 UTC+3 ТАСС

Отмечается, что во время нападения женщине удалось спрятаться в дачном доме

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ТАСС, 30 августа. Выжившая во время массового убийства в дачном кооперативе вблизи поселка Редкино Тверской области Марина Коныгина считает, что конфликт с убитыми дачниками спровоцировал сам подсудимый Сергей Егоров. Об этом ТАСС сообщили в Тверском областном суде, где в среду продолжается рассмотрение резонансного дела и проходит допрос свидетелей.

"Коныгина во время допроса в суде была убеждена, что конфликт спровоцировал подсудимый Сергей Егоров", - сказали в суде.

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Как сообщалось ранее, следователи считают, что между убитыми и Егоровым во время застолья возник конфликт, в результате которого он расстрелял своих обидчиков из охотничьего карабина. Женщине удалось спрятаться в дачном доме, благодаря чему она выжила.

В среду в суде также допросили полицейского, который принимал участие в задержании Егорова на месте преступления. Он свидетельствовал, что задержанный пытался оказать сопротивление, а также просил сотрудников полиции застрелить его якобы при попытке к бегству.

Накануне суд приступил к рассмотрению дела Егорова. Обвиняемый отказался от дачи показаний, сославшись на 51-ю статью Конституции РФ ("Никто не обязан свидетельствовать против себя самого...").

О массовом убийстве в Тверской области

ЧП произошло в ночь на 4 июня на территории садового товарищества "50 лет Октября" вблизи поселка городского типа Редкино. По данным следствия, Егоров застрелил из охотничьего карабина девять человек. Прибывшие по вызову местный участковый и инспектор ГИБДД задержали подозреваемого на месте преступления.

В ходе расследования было установлено, что вечером 3 июня Егоров распивал с дачниками спиртные напитки на одном из участков. Следственный комитет предъявил Егорову обвинение по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц". По результатам психиатрической экспертизы он был признан вменяемым. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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