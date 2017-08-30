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Режиссер Валерий Фокин не верит в виновность Кирилла Серебренникова

Происшествия
30 августа, 21:18 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Худрук Александринского театра считает, что могут быть финансовые ошибки, но это нужно доказать

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин не верит в виновность своего коллеги, художественного руководителя театра "Гоголь-центр" Кирилла Серебренникова, который помещен под домашний арест по делу его продюсерской компании "Седьмая студия" о хищении 68 млн рублей. Об этом Фокин заявил в среду на пресс-конференции, посвященной открытию нового сезона старейшего драматического театра России.

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"В виновность Кирилла конкретно я не верю и никогда не поверю, а уж тем более, когда начинают писать о его особой роли. Какая особая роль? У него может быть только одна особая роль - художественная, у него нет никакой особой роли. Недоразумения, ошибки финансовые могут быть, но это надо доказать, все остальное для нас пока закрыто, поэтому ничего конкретного сказать нельзя", - сказал худрук Александринки, отвечая о вопрос о его позиции в отношении ареста Серебренникова.

"Я очень больно и лично воспринимаю то, что произошло. Мы все делаем акцент на слове "домашний", забывая о том, что это - арест. Домашний - то, домашний, но это - арест. Потому что человек изолирован, лишен возможности контактов, это очень тяжелое испытание", - сказал он.

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Фокин также выразил категорическое несогласие с прозвучавшими призывами к театрам на фоне всего происшедшего отказаться от общения с властью. Он считает, что "диалог с властью надо вести всегда", так как когда прекращается диалог, тогда наступает "монолог власти", и "ты можешь либо кивать головой, либо все". Как считает режиссер, диалог в с властью "сейчас есть: хуже, лучше", но есть.

"Мне кажется, поскольку это дело стало резонансным, поскольку оно стало контролируемым общественностью, нам надо очень внимательно следить за самим о процессом того, что происходит. Но в вину, которую предъявляют, я не верю. Я убежден, что это не так", - считает Фокин.

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Темы
Дело Кирилла Серебренникова
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Фокин, Валерий Владимирович Серебренников, Кирилл Семенович
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