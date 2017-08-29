Мосгорсуд 4 сентября рассмотрит жалобу адвоката Серебренникова на домашний арест

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд 4 сентября рассмотрит апелляционную жалобу адвоката режиссера Кирилла Серебренникова на домашний арест. Об этом сообщили в суде.

"Рассмотрение апелляционной жалобы адвоката Харитонова, представляющего интересы обвиняемого Серебренникова, на постановление суда от 23 августа об избрании последнему меры пресечения в виде домашнего ареста назначено на 11:45 мск 4 сентября", - уточнили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Ранее Басманный суд отправил Серебренникова под домашний арест до 19 октября.

Напомним, Серебренникову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").