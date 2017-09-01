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Суд 5 сентября продолжит допрос свидетелей обвинения по делу Улюкаева

Происшествия
1 сентября, 14:30 UTC+3 МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Рассмотрение состоится в 10:00 мск

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы 5 сентября продолжит допрос свидетелей обвинения по делу в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент ТАСС.

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"Суд постановил отложить рассмотрение дела на 5 сентября в 10:00 мск", - отметили в суде.

Далее график заседаний в сентябре составлен следующим образом, отметили в суде: "7 сентября в 10:00 мск, 11 сентября в 10:00 мск, 13 сентября в 10:00 мск, 18 сентября в 10:00 мск, 20 сентября в 10:00 мск, 22 сентября в 10:00 мск, 26 сентября в 10:00 мск".

В пятницу в Замоскворецком суде Москвы были допрошены свидетели со стороны обвинения - директор департамента отношений с инвесторами "Роснефти" Андрей Баранов и директор Департамента корпоративного управления Минэкономразвития РФ Оксана Тарасенко.

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