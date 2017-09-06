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Занятия возобновились в школе в Ивантеевке, где старшеклассник стрелял из пневматики

Происшествия
6 сентября, 8:25 дата обновления: 6 сентября, 8:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, сентября. /ТАСС

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в среду следственные действия со школьником будут продолжены

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© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Школа № 1 в подмосковной Ивантеевке, где во вторник один из учеников устроил стрельбу, работает в штатном режиме. Об этом сообщили ТАСС в приемной директора школы.

"Школа открыта. Занятия идут с 08:00 мск в обычном режиме", - сказал ТАСС сотрудник приемной.

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Источник в правоохранительных органах в свою очередь сообщил, что "следственные действия со школьником будут продолжены в среду, 6 сентября".

Во вторник 15-летний ученик 9-го класса школы в подмосковной Ивантеевке во время урока информатики напал на учительницу, затем стал взрывать в классе самодельные петарды и открыл стрельбу из пневматического оружия. По словам источника, подросток напал на учительницу после того, как она вывела его из класса из-за внешнего вида. В результате инцидента пострадали четыре человека - три ребенка и учительница. Нападавший был задержан полицией, возбуждены уголовные дела о хулиганстве и халатности.

По данным источника в правоохранительных органах, подросток опоздал на урок. В школу он пришел в черном плаще и берцах. Под плащом он и пронес пневматическое ружье, которое позже было изъято вместе с двумя самодельными взрывпакетами.

"Когда он вошел, учительница сделала ему замечание из- за внешнего вида. Она вывела его из класса, и между ними несколько минут провожался разговор на повышенных тонах. Затем подросток напал на учительницу, а дети, находившиеся в классе, услышали ее крики", - сказал собеседник агентства.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). По поручению председателя СК для наиболее полного и объективного расследования оно было передано в Главное следственное управление ведомства. Позже прокурор Ивантеевки сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела по статье "Халатность".

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