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Очевидец: тушению пожара в гостинице в Ростове мешали припаркованные автомобили

Происшествия
21 сентября, 17:03 UTC+3 ТАСС ТАСС 21, сентября. /ТАСС

По словам местной жительницы, пожар начался где-то внутри здания, скорее всего, на верхних этажах

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ТАСС, 21 сентября. /ТАСС/. Автомобили, припаркованные у здания загоревшейся в четверг в Ростове-на-Дону гостиницы, осложняли тушение пожара. Об этом ТАСС рассказала местная жительница, находившаяся в момент начала пожара около гостиницы.

"Пожарные приехали довольно быстро, машин [пожарных] приехало много, но они не могли по-нормальному подъехать к зданию", - сказала собеседница агентства.

По ее мнению, пожар начался где-то внутри здания, скорее всего, на верхних этажах.

"Начался пожар точно не снаружи, внешне сначала никаких признаков пожара не было. Затем на землю начал падать пепел и какие-то предметы горящие. И буквально за какие-то секунды огонь охватил все здание. Оно обшито пластиком, и очень быстро все начало гореть", - сказала очевидец.

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Постояльцы отеля Torn house прорывались на улицу сквозь горящий холл, сообщил ТАСС очевидец Даниил Донсков.

"Все произошло очень быстро. Сначала люди выбегали на улицу через холл, который не был охвачен огнем. Затем загорелась входная группа. <...> Люди отчаялись, снимали с себя одежду и пробивались сквозь пламя на улицу", - сказал собеседник агентства.

По словам мужчины, некоторые стали в буквальном смысле пробивать себе запасный выход сквозь окна первого этажа отеля.

"У тех, кто выбегал из отеля, была паника - все кричали: "Пожар", - добавил собеседник агентства. Постояльцы отеля рассказали ему, что все произошло очень быстро - загорелась обшивка отеля.

"Кто-то говорит, что это несчастный случай, кто-то - что от окурка, никто толком ничего не понял", - сказал житель Ростова.

Он отметил, что горящие куски падали с крыши отеля на машины. "Сгорели четыре-пять автомобилей. Потом люди догадались, и оттолкали другие машин из зоны пожара, расчистив место для пожарных машин и скорой помощи. Хочу отметить, что из окон никто не выпрыгивал, как писали некоторые СМИ", - добавил Донсков.

Еще один очевидец пожара, который проживал на шестом этаже загоревшейся гостиницы, сообщил, что почувствовал запах гари около 13:30 мск.

"Когда вышел в коридор, горела вся обшивка, - рассказал он ТАСС, отказавшись представиться. - Закрывшись свитером, выбежал из гостиницы. Огонь был на всех этажах, которые пересекал".

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