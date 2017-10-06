СК возбудил дело по факту схода 24 вагонов грузового поезда под Тулой

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МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту схода 24 вагонов грузового поезда в Тульской области. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елена Марковская.
"Следственными органами ММСУТ СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба") по факту схода вагонов грузового поезда в Тульской области", - сообщила она.
По данным следствия, в пятницу в 02:01 мск на перегоне Малая Андреевка - Турдей Ефремовского района Тульской области произошел сход 24 вагонов и секции "Б" локомотива. Из них 15 вагонов были загружены щебнем и удобрениями, еще один - железными трубами, а также восемь цистерн с дизельным топливом. "В результате схода владельцам груза и ОАО РЖД причинен крупный ущерб, размер которого устанавливается", - добавила Марковская.
На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия. Работы по восстановлению движения продолжаются.