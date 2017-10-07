Движение поездов восстановлено под Тулой, где с рельсов сошли 24 вагона

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МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Движение поездов в Тульской области, где в ночь на пятницу с рельсов сошли 24 вагона грузового поезда, восстановлено. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.
"Работы по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда на перегоне Малая Андреевка - Турдей в Тульской области завершены. Железнодорожники восстановили около 250 м поврежденного железнодорожного полотна. После пропуска пробных технических составов дано разрешение на движение пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в 04:36 мск для движения поездов был открыт второй главный путь. "Поезда на этом участке следуют в оба направления в штатном режиме", - уточнили в МЖД.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел в 02:01 мск пятницы на перегоне Малая Андреевка - Турдей Ефремовского района. С рельсов сошли 24 вагона и секция локомотива, в том числе 15 вагонов были загружены щебнем и удобрениями, еще один - железными трубами, также с рельсов сошли восемь цистерн с дизельным топливом. По данному факту было возбуждено уголовное дело.