Опознана еще одна жертва ДТП с участием поезда и автобуса под Владимиром

ВЛАДИМИР, 7 октября. /ТАСС/. Родственники, прибывшие во Владимир из Москвы, опознали погибшего в ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда в Покрове Владимирской области. Об этом ТАСС сообщил в субботу председатель владимирской региональной общественной организации узбеков "Дружба" Улугбек Болтабаев.

"Сегодня удалось опознать еще одного человека, его идентифицировали родственники, прибывшие из Москвы. На сегодня неопознанным остается только один гражданин Узбекистана", - уточнил собеседник агентства.

В ближайшее время власти рассчитывают идентифицировать погибшего в аварии водителя - гражданина Казахстана.

Как сообщили во Владимирской линейном управлении МВД на транспорте, сегодня, как ожидается, суд во Владимире определит меру пресечения задержанному накануне гражданину Казахстана, подозреваемому в организации незаконной миграции.