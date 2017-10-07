Опознана еще одна жертва ДТП с участием поезда и автобуса под Владимиром

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ВЛАДИМИР, 7 октября. /ТАСС/. Родственники, прибывшие во Владимир из Москвы, опознали погибшего в ДТП с участием пассажирского автобуса и поезда в Покрове Владимирской области. Об этом ТАСС сообщил в субботу председатель владимирской региональной общественной организации узбеков "Дружба" Улугбек Болтабаев.
"Сегодня удалось опознать еще одного человека, его идентифицировали родственники, прибывшие из Москвы. На сегодня неопознанным остается только один гражданин Узбекистана", - уточнил собеседник агентства.
В ближайшее время власти рассчитывают идентифицировать погибшего в аварии водителя - гражданина Казахстана.
Как сообщили во Владимирской линейном управлении МВД на транспорте, сегодня, как ожидается, суд во Владимире определит меру пресечения задержанному накануне гражданину Казахстана, подозреваемому в организации незаконной миграции.